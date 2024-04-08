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    Установлена координация теракта в «Крокусе» из Киева
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    Задержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
    Российские войска заняли опорный пункт ВСУ северо-западнее Вербового
    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    11 комментариев
    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня

    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины

    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

    7 апреля 2024, 19:00 • Новости дня
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

    Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Офису Зеленского надо любой ценой выпросить у Запада деньги на продолжение боевых действий. Поэтому ВСУ стали активнее бить по Запорожской АЭС (ЗАЭС). При этом в Киеве не думают о последствиях таких действий, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате обстрела ВСУ был поврежден купол шестого энергоблока ЗАЭС.

    «Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

    «На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

    Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

    «Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

    Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».

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    7 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс

    Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс

    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев, об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

    В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.

    Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

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    8 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.

    Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

    Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.

    Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    8 апреля 2024, 00:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

    Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

    «Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

    Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.

    При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

    Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.

    Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».

    «Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.

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    7 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), заочно обвиненный в России в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост «хорошо защищен».

    В интервью телеканалу ARD Буданов ответил на вопрос, почему Крымский мост, который Украина неоднократно называла своей целью, все еще не уничтожен. Так, он заявил, что «мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», передает РИА «Новости».

    Ранее в британских СМИ появилась информация, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона.

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    8 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж вертолета Ми-8, известный как Mad Ducks и летавший в Мариуполь в марте 2022 года, уничтожен на Украине.

    Во время штурма Мариуполя российскими войсками экипаж вывозил старших командиров ВСУ, секретные документы и иностранных советников с «Азовстали», передает «Российская газета».

    Вместе с летчиками уничтожен также командир группы с позывным «Петрович».

    Напомним, в марте ВС России на Авдеевском направлении уничтожили украинский ударный вертолет.

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    8 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине

    FT: Российскими ударами почти полностью уничтожены несколько электростанций на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены российскими ударами, нынешний ущерб очень масштабный, пишет Financial Times.

    Украинские чиновники отмечают, что ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, «хотя и не столь масштабный, но хуже, чем прошлогодней зимой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Financial Times.

    Аналитики издания отмечают, что зимой 2022–2023 годов основной целью россиян были распределительные станции и трансформаторы, а в этом году были нанесены удары по электростанциям в конкретных регионах, которые менее защищены, чем Киев.

    Такое же количество ракет, использованных ранее, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе, с 22 по 29 марта под удары попали семь ТЭС и две ГЭС, пишет газета.

    В Минобороны сообщили, что ВС России с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, средствам ПВО и другим целям на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов по украинской энергетике.

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    8 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

    Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западным странам не нужна правда о теракте в «Крокусе». Они хотят навязать своим гражданам удобную картинку, согласно которой Украина является невинным государством. А признания задержанных о кураторе в Киеве будут усиленно игнорироваться, сказал сенатор Константин Долгов. Ранее обвиняемый в теракте в «Крокусе» назвал имя координатора.

    «Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

    «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

    «В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

    «К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    8 апреля 2024, 13:17 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Дзержинска за госизмену

    ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о поставках вооружений в зону СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дзержинске задержали местного жителя по подозрению передачи информации о перевозки вооружения в зону СВО, дело завели по статье о госизмене, сообщили в управлении ФСБ по Нижегородской области.

    Подозреваемый действовал умышленно и из идеологических побуждений, он решил установить сотрудничество на конфиденциальной основе со структурами, действующими против безопасности России при поддержке иностранного государства, сообщили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

    Он, согласно версии следствия, передавал сведения, раскрывающие способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону СВО.

    В релизе не раскрывается страна, с которой подозреваемый сотрудничал, но в ролике показан флаг США. Дело завели по статье о госизмене.

    По месту жительства у мужчины провели обыск, изъяты электронные носители информации. Устанавливаются другие факты деятельности подозреваемого и его возможные сообщники.

    В конце марта управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о возбуждении дела о госизмене в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Мужчина намеревался передавать данные украинской разведке о деятельности оборонного предприятия в Хабаровском крае.

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    7 апреля 2024, 18:13 • Новости дня
    Росатом призвал МАГАТЭ и ЕС отреагировать на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.

    В заявлении Росатома говорится, что атаки создали прямую угрозу безопасности станции. Госкорпорация категорически осуждает эти действия и призывает МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на ситуацию, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

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    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

    Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» сообщили, что указания получали от некого Сайфулло из Киева.

    «Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    8 апреля 2024, 12:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о потерях ВСУ в боях за Работино
    Рогов рассказал о потерях ВСУ в боях за Работино
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия ежедневно теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ ежедневно также теряют боевые бронированные машины и пикапы, на которых подвозят военных. Уничтожается 20-25 боевиков в день.

    «Без учета авиационных ударов. Если ВСУ более активны, их потери возрастают», – передает слова Рогова ТАСС.

    В населенном пункте продолжаются позиционные бои. Основное скопление живой силы противника находится севернее села и на его северной окраине.

    «Время от времени бросаются в атаку малые группы от пяти до десяти человек, все они уничтожаются. Авиация работает ФАБами на участке к северу от Работино, постоянно нарушая ротацию и подвоз новых украинских подразделений», – добавил Рогов.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России нанесли поражение ВСУ у Работино и Ивановки.

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    7 апреля 2024, 16:31 • Новости дня
    Экспертов МАГАТЭ проинформировали о взрыве беспилотника на Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, передает РИА «Новости».

    Представители ЗАЭС сообщили МАГАТЭ о детонации беспилотника на объекте. Агентство подтвердило данную информацию, заявив, что она соответствует их наблюдениям.

    Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

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    7 апреля 2024, 21:51 • Новости дня
    В Одесской области прозвучали взрывы

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне объявленной воздушной тревоги в Одесской области, в районе города Черноморск, прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».

    Официальной информации о происшествии пока не поступало. Сигнал воздушной тревоги в Одесской области был объявлен в 21:03 (совпадает с мск), сообщает РИА «Новости».

    Также украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины действует воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы.

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