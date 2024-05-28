Газовый разрыв с Россией довел поляков до проклятий в адрес правительства

Tекст: Станислав Лещенко

«Миллионы польских семей, дома которых подключены к газопроводу, уже получили «письма страха». Именно так без преувеличения можно назвать квитанции с новыми тарифами на газ, которые польская нефтегазовая компания PGNiG отправила своим клиентам. PGNiG – крупнейший в Польше продавец газа. Однако его конкуренты помельче не отстают от лидера отрасли и также обещают повышение цен», – пишет издание Onet.pl.



Действительно, с 1 июля цены на газ в Польше вырастут (в зависимости от тарифа) с 45 до 47%. Однако этим дополнительные траты потребителя не ограничатся. Одновременно повышаются все сопутствующие сборы: то есть цены на распределение газа, амортизацию сети и т. д. В итоге сумма к оплате в квитанции у клиента в конце июля по сравнению с июнем увеличится на 60%.

«Что же случилось? Почему цены на газ резко устремились ввысь? Дело в том, что 30 июня заканчивается период их «заморозки». Тарифы оставались неизменными в течение почти трех лет – так власти защищали поляков от последствий пандемии Covid-19 и конфликта на Украине. Однако правительство больше не намерено применять эти защитные меры. Теперь обсуждается введение «энергетических сертификатов», которые получат бедняки и семьи со средним достатком», – объясняет издание.

Первопричины ситуации с ценами на газ секрета не составляют. В 2022 году Варшава разорвала контракт с Газпромом – а голубое топливо, получаемое из иных источников, не оказалось столь дешевым. Чтобы купировать социальное недовольство, польское правительство распорядилось продавать электричество потребителям ниже себестоимости. Разница компенсировалась из бюджета. В итоге в Польше цены на электроэнергию и природный газ для домохозяйств были одними из самых низких в ЕС.

Правда, влетело это в копеечку: общие затраты на ограничение и замораживание цен на электричество, газ и тепло на 2022-2023 годы достигли почти 100 млрд злотых (23,4 млрд евро). Однако пока у власти оставалась консервативная партия «Право и Справедливость», правительство Польши сознательно шло на эти траты – памятуя о назначенных на октябрь 2023-го парламентских выборах. Но подобный популизм польским консерваторам не помог: выборы «ПиС» проиграла.

Новое правительство Польши продлило ценовую «заморозку» лишь на первое полугодие 2024-го. До сих пор потребители платили за электричество по ставкам декабря 2021-го. Следующие выборы состоятся еще не скоро, а стало быть, тратиться на симпатии электората пока нет нужды. Уж лучше переложить на него растущее бремя расходов – ибо государственная казна и бюджеты электрогенерирующих компаний отнюдь не бездонны. Поэтому «заморозка» заканчивается 30 июня, власти сдерживать цены больше не намереваются. «Это решение приняли явно под давлением поставщиков. Обеспечить им достаточные дотации правительство точно не в силах», – указывает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он напоминает, что госдолг Польши обновил исторический максимум – 361,3 млрд долларов (девять лет назад было 225 млрд). В прошлом году дефицит польского бюджета составил 5,1% ВВП, в то время как в Евросоюзе установлен порог в 5%. Если не устранять сложившийся перекос, государству грозят штрафы. В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков констатирует, что польским потребителям в любом случае придется расплачиваться за энергокризис 2022-2023 годов, просто с отсрочкой, а повышение тарифов будет еще неоднократно.

Onet.pl поговорил с поляками, использующими в хозяйстве газ – как из сети, так и из баллонов. Все пребывают в панике. Например, одинокая 75-летняя Янина, проживающая в местечке Велюнь в Лодзинском воеводстве, рассказала, что получает пенсию в 1,7 тыс. злотых (около 38 тыс. рублей) и обитает в небольшом домике. В зимний сезон она раз в два месяца платила за газ примерно 800 злотых (18 тыс. рублей); летом же получалось около 250 злотых (около 5,6 тыс. рублей).



Пожилая вдова со слезами сравнивает – как было хорошо раньше и как окажется плохо в ближайшем будущем. «Сначала все было прекрасно. Больше не нужно было ходить в котельную, чтобы топить котел, не нужно покупать уголь, закидывать его в подвал...

Теперь же, получив письмо с этими новыми тарифами, я буквально заплакала. Отопление дома или приготовление супа раз в два дня теперь окажется мне просто не по карману. Придется отключить обогреватели в ванной и гостиной и перебраться жить на кухню», – сетует Янина.

Она подсчитала: коли сейчас цена на газ вырастет на 50%, ей придется платить 370–1400 злотых в месяц (до 31,6 тыс. рублей). «Это для меня просто космическая сумма. А на что покупать лекарства? А электричество, которое тоже становится дороже? Где еда? Буду экономить, как смогу», – заключает Янина и проклинает правительство.

Не смог удержаться от ругани и Владислав Михальский, обитающий в городе Закопане, в многоэтажке. «Известно, какие бывают зимы в Закопане… Для того чтобы в квартире оказалось более-менее тепло, «юнкерс» (так жители тех мест называют газовую печь – прим. ВЗГЛЯД) работает почти безостановочно. Уже сейчас за отопление и приготовление пищи мы платим зимой около 800 злотых в месяц (около 18 тыс. рублей). Поэтому я просто не могу себе представить, что цены на газ, которые сегодня и так очень высоки, станут еще выше. Для людей это будет означать банкротство», – говорит Михальский.

По его словам, добавочные 400 злотых, которые он получит в счет «энергетического сертификата», мало помогут оплатить и газ, и электричество. Мужчина выражает сожаление, что в прошлом году не проголосовал за предыдущую правящую партию «Право и Справедливость» – по его мнению, она заботилась о людях больше, чем правящая сейчас в Польше «Гражданская коалиция».

В свою очередь, Петр из силезского местечка Жоры платит за газ ежемесячно от 130 до 150 злотых. «Два года назад я платил за газ максимум 60 злотых. За последние годы эта сумма выросла втрое. При этом моя зарплата в три раза не увеличилась», – подчеркивает он.

Многие из тех, кто привык пользоваться газом, теперь ищут ему замену. Давид, живущий в городе Новы Тарг в старом доме площадью 110 кв. метров, делит его еще с четырьмя членами семьи. За газ они ежемесячно отдают 1500–1800 злотых (до 40 тыс. рублей).

«Для нас это большие расходы. Моя жена работает кассиром в магазине и получает около 3 тыс. злотых чистыми. После повышения тарифов вся ее зарплата будет уходить на оплату квитанций за электричество и газ. Поэтому я подумываю о том, чтобы купить где-нибудь старую печку – для котельной, которой мы не пользовалась уже лет двадцать», – делится Давид.

Сейчас правительство Польши пытается смягчить ценовой шок для населения за счет снижения влияния на себестоимость электроэнергии вредных выбросов и котировок сырья. С этой целью государство намерено строить ветряки, развивать возобновляемые источники энергии, вкладываться в усовершенствование энергосетей. Но это тоже крайне затратные мероприятия. «Строительство ветряков, производство солнечных панелей тоже подстегнет тарифы», – поясняет Юшков. Действительно, судя по мировому опыту, именно возобновляемая энергетика в итоге и оказывается самой дорогой.

Сейчас многие в стране уповают на разрекламированную властями Польши национальную программу атомной энергетики. Однако на днях польский министр промышленности Мажена Чарнецка сообщила, что первая в стране АЭС будет построена не раньше 2040 года. А до того времени придется по полной программе раскошеливаться на свет и отопление.