CNN: В Марокко перед землетрясением заметили таинственный свет

CNN: Жители Марокко перед землетрясением заметили в небе таинственный свет

Tекст: Вера Басилая

Бывший сотрудник геологической службы США Джон Дерра заявил телеканалу, что у ученых до сих пор нет единого мнения по поводу вспышек яркого танцующего света разных цветов в небе, несмотря на то, что эти всполохи наблюдаются долгое время, передает РИА «Новости».

Выдвигаются предположения, что свет может быть молнией или полосой в атмосфере, также он напоминает очаги пламени, мерцающие по земле или рядом с ней.

Профессор университета Сан-Хосе Фридманд Фрейнд считает, что явление связано с тем, что во время нарастания напряжения между тектоническими плитами перед или во время сильного землетрясения, они мгновенно распадаются и вырабатывают электричество.

CNN упоминает и другие теории, в том числе статическое электричество, образующееся при разрушении горных пород, а также излучение радона.

Напомним, в результате землетрясения в Марокко погибли более 2,6 тыс. человек, еще по меньшей мере 2420 человек пострадали. По последним данным, число пострадавших в стране превысило 5,5 тыс. человек.