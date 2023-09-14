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CNN: В Марокко перед землетрясением заметили таинственный свет
CNN: Жители Марокко перед землетрясением заметили в небе таинственный свет
За несколько секунд до землетрясения в Марокко в небе вспыхнул таинственный танцующий свет, ученые приводят разные версии этого феномена, сообщил телеканал CNN.
Бывший сотрудник геологической службы США Джон Дерра заявил телеканалу, что у ученых до сих пор нет единого мнения по поводу вспышек яркого танцующего света разных цветов в небе, несмотря на то, что эти всполохи наблюдаются долгое время, передает РИА «Новости».
Выдвигаются предположения, что свет может быть молнией или полосой в атмосфере, также он напоминает очаги пламени, мерцающие по земле или рядом с ней.
Профессор университета Сан-Хосе Фридманд Фрейнд считает, что явление связано с тем, что во время нарастания напряжения между тектоническими плитами перед или во время сильного землетрясения, они мгновенно распадаются и вырабатывают электричество.
CNN упоминает и другие теории, в том числе статическое электричество, образующееся при разрушении горных пород, а также излучение радона.
Напомним, в результате землетрясения в Марокко погибли более 2,6 тыс. человек, еще по меньшей мере 2420 человек пострадали. По последним данным, число пострадавших в стране превысило 5,5 тыс. человек.