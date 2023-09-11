Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тыс. человек
Al Jazeera: Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2681 человека
Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2681 человека, сообщили СМИ.
Al Arabiya со ссылкой на МВД королевства сообщила, что по меньшей мере еще 2501 человек пострадал. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1591) и Тарудант (809). Экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под обломками зданий, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что в результате землетрясения, которое произошло в Марокко в пятницу, погибли 2122 человека, еще по меньшей мере 2420 человек пострадали.