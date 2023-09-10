Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.16 комментариев
Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2122 человек
Al Jazeera: Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2122 человек
Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2122 человек, еще по меньшей мере 2420 человек пострадали, сообщил телеканал Al Jazeera.
По данным МВД Королевства Марокко, наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1351 человек) и Тарудант (492 человека), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения, которое произошло в Марокко в пятницу, погибли 2012 человек. Президент России Владимир Путин в телеграмме королю Марокко Мухаммеду VI выразил соболезнования дружественному народу этой страны.