В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Жертвами землетрясения в Марокко стали более 2 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс. человек
В результате землетрясения в Марокко погибли 2012 человек, сообщило МВД страны.
Гибель людей в результате землетрясения зафиксирована в девяти провинциях и префектурах страны. Еще более 2 тыс. человек пострадали, из них почти 1,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Король Марокко Мухаммед VI велел объявить трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу. Эпицентр располагался в районе Игиль. Президент России Владимир Путин направил королю Марокко телеграмму с соболезнованиями.