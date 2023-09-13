В Калуге начали рассмотрение дела о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной

Калужский суд начал рассмотрение дела о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

В рамках первого судебного заседания прокурор Калужской области Константин Жиляков представил суду доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных нацистами путем расстрела, повешения и сожжения заживо. По его словам, от преступлений немецких захватчиков пострадало 326 тысяч мирных жителей, в основном это женщины, дети и старики. За время оккупации на территории Калужской области было убито более 26 тысяч человек, более 300 тыс. было угнано в рабство. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов. Размер материального ущерба, причиненного области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 13 трлн. рублей.

«Жестокие убийства и другие преступления, совершенные оккупантами, имели своей единственной целью уничтожение жителей захваченных территорий. Они должны быть признаны военными преступлениями и геноцидом», – заявил Жиляков, чьи слова приводятся на сайте проекта «Без срока давности».

Свидетельские показания на суде дала Зинаида Инютина, ей было два года, когда в январе 1942 года фашисты устроили массовый расстрел жителей ее родной деревни Бельня и соседних деревень Барятинского района. Сама Зинаида Ивановна чудом осталась жива. О тех страшных событиях знает из рассказов матери, выживших односельчан. Она рассказала, как каратели повели людей к колодцу на расстрел, как зверски убивали мирных жителей в соседнем Крюково, а деревню сожгли дотла.

В судебном заседании выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, который привел конкретные примеры совершения жестоких расправ над мирными жителями в нескольких районах Калужской области, и поддержал от имени правительства региона заявление прокуратуры. «Хочу сказать, что зверства нацистов были следствием не только животной, нечеловеческой ненависти к нам, но и подтверждением их бессилия, неспособности сломить характер и дух нашего народа. В дни 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков мы делаем важный шаг в защите исторической правды, в справедливой оценке преступлений нацистов», – заявил он, подчеркнув, что у подобных преступлений нет срока давности и им нет оправдания.

В ходе судебного разбирательства суд заслушал нескольких специалистов, осветивших историю обнаружения в 2020 году останков более 120 мирных жителей, расстрелянных в 1942 году и захороненных в деревне Крюково Барятинского района Калужской области. Подробно о процессе поисков рассказали главный специалист Управления молодежной политики Калужской области Татьяна Сорокина и заместитель председателя совета регионального отделения «Поисковое движение России» Александр Плющай.

С информацией о проведении экспертизы останков и об уголовном деле, возбужденном по факту расстрела мирных граждан, выступили руководитель Калужского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Ланцов и руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Калужской области Олеся Белова.

Следующее судебное заседание состоится 18 сентября 2023 года. Суд в Калужской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже шестнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурга, Ставропольском крае и Белгородской области.