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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    22 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    9 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    11 комментариев
    13 сентября 2023, 15:43

    ЕС заявил о снятии санкций с четверых россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о решении снять санкции с четырех российских граждан, сообщили в Совете ЕС в среду.

    Введенные из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» санкции в отношении четырех россиян решили не продлевать, заявили в Совете ЕС, передает ТАСС.

    В отношении кого именно снимаются рестрикции, не уточняется.

    Ранее Reuters сообщал, что ЕС не планирует продлевать санкции против российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (20)
    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

    Коментарии (39)
    12 сентября 2023, 22:59
    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    РБК: Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Согласно опубликованному 8 сентября разъяснении ЕК, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, включая одежду, предметы гигиены, телефоны, косметику, которые принадлежали российским гражданам.

    Во вторник ЕК обновила интерпретацию введенного запрета, избавившись от категоричного запрета в ответе на вопрос о том, могут ли российские граждане «временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, (…), в том числе в рамках туристических поездок?», пишет РБК.

    При этом ЕК сохраняет формальный запрет на ввоз в страны ЕС любых товаров из ранее опубликованного перечня, включая пассажирские автомобили (таможенный код 8703), если эти товары вывезены из России. Теперь подчеркивается, что автомобили – это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Предположительно, речь идет о возможности вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию.

    В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

    «Несущественную» озабоченность с точки зрения обхода санкций, как указано в разъяснении ЕК, вызывают «предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже». Вероятно, они не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. Запрет рекомендовано применять «пропорциональным и разумным образом».

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале прокомментировал новое заявление Европейской комиссии. «Тот случай, когда чем больше разъясняешь, тем хуже», – написал он.

    Напомним, Латвия ранее ввела запрет на въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях, а Литва пообещала конфисковывать машины россиян.

    Коментарии (28)
    11 сентября 2023, 14:03
    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян

    Представитель Кремля Песков: Запрет ЕС на ввоз вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»

    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет о чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении ЕС, после которого в России ясно увидят, какому уровню не стоит уподобляться, передает РБК.

    «Хочется сказать: «Ребята, ну не до такой же степени – опомнитесь! Вам потом будет стыдно за то, что вы такие мысли клали на бумагу», – подчеркнул Песков.

    Также представитель Кремля заметил, что россиянам, которые совершают поездки в страны ЕС, нужно отдавать себе отчет в том, «с кем мы имеем дело».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала расистским решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в ЕС автомобили, телефоны, чемоданы, шампуни и предметы личного пользования.

    Коментарии (17)
    11 сентября 2023, 11:33
    Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС

    Замруководителя Совбеза Медведев призвал временно прервать все дипотношения с Евросоюзом

    Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо приостановить дипотношения с Евросоюзом, вывезти оттуда всех дипломатов, в ответ на новые ограничения для россиян, введенные Еврокомиссией, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, руководители Евросоюза сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Решение ввести новые ограничения против россиян – «явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле», а «конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», следует из сообщения в Telegram-канале Медведева.

    Он считает, что вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза точно не нужно, а лучше просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в Россию.

    «Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», – отметил Медведев.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

    Врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов считает «несусветной глупостью» запрет Евросоюза въезжать на зарегистрированных в России автомобилях.

    Коментарии (11)
    11 сентября 2023, 13:45
    Захарова назвала расизмом запрет на ввоз личных вещей в ЕС для россиян

    Спикер МИД Захарова назвала расизмом запрет на ввоз личных вещей в ЕС для россиян

    Захарова назвала расизмом запрет на ввоз личных вещей в ЕС для россиян
    @ RONI REKOMAA/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в ЕС автомобили, телефоны, чемоданы, шампуни и предметы личного пользования является расистским, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, позиция ЕК не похожа на политику санкций, это уже не является вопросом создания дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза, это чистый расизм, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что в данный момент это слишком вырывается наружу, подобно гнойнику, который не лечили и который просто уже стал свищом.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил в ответ на решение ЕК приостановить дипотношения с ЕС и вывезти оттуда всех дипломатов.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 23:47
    В постпредстве России оценили новые инструкции ЕС о ввозе личных вещей

    Постпредство России: Инструкции ЕС по ввозу вещей не улучшили положение россиян

    В постпредстве России оценили новые инструкции ЕС о ввозе личных вещей
    @ Marta Vazquez Rodriguez/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Коррективы, внесенные Европейской комиссией в инструкции по запрету на ввоз в ЕС россиянами личного автотранспорта и вещей, не улучшают положения российских граждан, заявили в постоянном представительстве России при Европейском союзе.

    В постпредстве в комментарии РИА «Новости» отметили, что, как может показаться на первый взгляд, европейские юристы смягчили «абсурдность предыдущих разъяснений» и сформулировали «более нюансированный ответ». Однако на деле «получилось у них и того хуже», считают в постоянном представительстве России при ЕС.

    Новые инструкции предусматривают, что компетентные органы стран – членов ЕС должны будут всякий раз фактически проводить дознание в отношении россиян на предмет того, как они будут использовать ввозимые предметы, поскольку им нужно убедиться, что применение будет «строго в личных целях в ходе поездки».

    Вся эта чехарда, заявили в постпредстве, вызвана стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли привести к серьезным разногласиям между государствами ЕС.

    «Для нас же значение имеет только одно – ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идет», – заключили российские дипломаты.

    Ранее во вторник сообщалось, что Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Коментарии (15)
    12 сентября 2023, 16:53
    В ЕС решили не продлевать санкции против трех бизнесменов из России

    Reuters: Санкции ЕС против трех бизнесменов из России решили не продлевать

    В ЕС решили не продлевать санкции против трех бизнесменов из России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз якобы не намерен продлевать рестрикции в отношении российских предпринимателей Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова из санкционных списков, утверждают источники Reuters.

    Евросоюз не планирует продлевать санкции против Шульгина, Березкина и Ахмедова, санкции против них закончатся на этой неделе, сказали собеседники Reuters, передает РИА «Новости».

    В начале сентября суд Евросоюза аннулировал решение о включении экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный список. При этом Шульгин останется в списке до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 09:35
    В ФТС назвали «несусветной глупостью» запрет въезжать на авто из России в ЕС

    Врио главы ФТС Давыдов назвал «несусветной глупостью» запрет въезжать на авто из России в ЕС

    В ФТС назвали «несусветной глупостью» запрет въезжать на авто из России в ЕС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрет Евросоюза въезжать на зарегистрированных в России автомобилях является «несусветной глупостью», заявил врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

    По его словам, решение Еврокомиссии совершила «глупость несусветную» своим запретом ездить на личных автомобилях и со смартфонами, передает РИА «Новости».

    «Спасибо, пока не запрещают в личных брюках переезжать границу», – сыронизировал Давыдов.

    Кроме того, врио главы ФТС добавил, что России не стоит отвечать на подобный шаг, так как «мы цивилизованные люди».

    Напомним, ЕК подтвердила, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях запрещен. Также под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

    Коментарии (22)
    13 сентября 2023, 11:49
    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Bloomberg: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с обращением о положении в Евросоюзе и предложит принять в блок Молдавию и Украину, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, Еврокомиссия, как исполнительный орган Евросоюза, в октябре объявит о намерении провести официальные переговоры о вступлении в блок Украины и Молдавии, передает Bloomberg.

    Отмечается также, что решение возникло вследствие нахождения стран-участниц ЕС в страхе из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Кроме того, Bloomberg не исключает, что подобный шаг связан со стремлением составить достойную конкуренцию Китаю и США в экономической и технологической сферах, ввиду того, что многие опасаются возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

    Касательно же Украины, спикер МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Коментарии (12)
    11 сентября 2023, 14:21
    В ЕК дали пояснения к принятым ограничениям для въезжающих в ЕС россиян

    ЕК: Одежда въезжающих на территорию ЕС россиян не будет конфискована

    Tекст: Александра Юдина

    В Евросоюзе не будут конфисковывать одежду въезжающих на территорию сообщества россиян, даже если она подлежит запрету на импорт, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.

    По его словам, санкции должны строго соблюдаться, однако если гражданин России пересекает границу в одежде, которая подлежит запрету, вряд ли она будет конфисковываться, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили, что запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».

    Спикер МИД Мария Захарова назвала расистским решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в ЕС автомобили, телефоны, чемоданы, шампуни и предметы личного пользования.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 21:48
    ЕС не стал снимать санкции с сооснователя «Яндекса» Воложа
    ЕС не стал снимать санкции с сооснователя «Яндекса» Воложа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз пока не будет снимать санкции с сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа, сообщает агентство Bloomberg.

    Санкции будут продлены еще минимум на полгода, передает ТАСС со ссылкой на публикацию. Но при этом будут исключены из санкционного списка предприниматели Григорий Березкин и Фархад Ахмедов.

    Ранее агентство Reuters писало, что ЕС решил не продлевать санкции, введенные в отношении Березкина и Ахмедова, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Действия мер истекают 15 сентября.

    Ранее Волож официально просил власти ЕС исключить его из санкционных списков.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2023, 13:14
    В Европе обвинили Россию в «подталкивании» ЕС к поглощению новых государств

    Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

    Tекст: Антон Никитин

    Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но «историческое стремление» к расширению несет для ЕС определенные риски, так как оно спровоцирует многолетнее противостояние между странами сообщества, говорится в материале Politico.

    Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.

    Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.

    В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

    Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

    Коментарии (5)
    13 сентября 2023, 15:48
    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине

    В ЕК заявили о важности единства по отношению к Африке, ранее проявленного к Украине

    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    По ее словам, ЕС должен продемонстрировать «такое же единство по отношению к Африке, какое показал к Украине», так как необходимо развивать выгодное для обеих сторон партнерство, передает ТАСС.

    «Мы вместе с …Боррелем разработаем новую стратегическую концепцию, которую представим на следующем саммите ЕС – Африка», – отметила она, подчеркнув, что ЕС следует сконцентрироваться на сотрудничестве как с правительствами стран Африки, так и общественными организациями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (4)
    12 сентября 2023, 21:32
    Латвия запретила въезд зарегистрированным в России автомобилям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Латвии с 12 сентября запрещают въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление.

    Это будут делать в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением МИД страны. Отмечается, что машинам, зарегистрированным в России, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».

    Если въезжающие граждане откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, то автомобиль могут конфисковать.

    Ранее власти Литвы пообещали конфисковать автомобили россиян, въезжающие в страну.

    Это произошло после того, как ЕК запретила россиянам ввозить в ЕС фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты и многое другое.

    Коментарии (3)
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