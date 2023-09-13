Лидер ЛДПР Слуцкий призвал ввести новые меры поддержки доноров

Каждый год в стране в переливании крови нуждаются более 1,5 млн человек, с учетом проведения специальной военной операции необходимость в количестве донорской крови возросла, указали в партии.

«Предлагаемые законопроектом меры позволят повысить престиж донорства, его социальную значимость, заинтересованность населения в безвозмездном донорстве и вовлеченность граждан в добровольное донорство на регулярной основе», – сказал Слуцкий.

Согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, почетных доноров в России – около 503 тыс. человек. Имея звание и знак «Почетный донор России», гражданин вправе получать поддержку государства. Однако для получения такой поддержки и статуса необходимо сдать минимум 40 раз кровь и (или) ее компоненты.

В число мер поддержки доноров входит первоочередное право получения льготных путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление отпуска в любое удобное время, внеочередное оказание медицинской помощи и ежегодная денежная выплата, сумма которой в текущем году составляет 16 тыс. 578 рублей.

В настоящее время в некоторых регионах установлены донорские знаки отличия. Однако, чтобы получить такой знак, в Амурской области необходимо сдать кровь и (или) ее компоненты не менее 35 раз, в Магаданской области – не менее 20 раз, в Новосибирской области требуется более 60 донаций, а в Иркутской области – 80 и более. При этом многие регионы вообще не принимали региональных мер по поддержке донорского движения. Такой подход ставит в неравное положение граждан, желающих участвовать в развитии донорства, в зависимости от территориального признака, отметили в ЛДПР.

В партии пояснили, что за год мужчина может сдать кровь максимум пять раз, то есть для получения звания «Почетный донор России» необходимо сдавать кровь восемь лет. Женщина получит такое звание через десять лет, так как не может сдавать кровь более четырех раз в год. Это указывает на важность и необходимость социальной поддержки активных доноров на промежуточном этапе, сдавших кровь, например, 20 раз.

Предлагаемые изменения позволят установить на федеральном уровне для доноров, сдавших кровь не менее 20 раз, меры поддержки в виде предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для доноров время года и внеочередное оказание им медицинской помощи. Законопроект предусматривает введение аналогичного единого порогового значения получения статуса донора в регионах, равного 20 донациям крови и (или) ее компонентов.

Законопроектом ЛДПР предлагает также вернуть для почетных доноров право бесплатного проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения, а также компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг и ввести дополнительные меры поддержки.