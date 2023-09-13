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Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян
Сборная Финляндии не выступит на командном чемпионате мира по эстетической гимнастике в связи с допуском на турнир россиян и белорусов в Казахстане, сообщили в финской федерации гимнастики.
Ранее правление Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) не приняло решение об исключении российских и белорусских команд из соревнований федерации, делегировав его стране-организатору соревнований. Казахстан санкций не ввел, передает «Интерфакс».
Как говорится в заявлении финской федерации, ее правление приняло решение по этому вопросу на заседании, также в соревнованиях не участвуют другие европейские страны, среди которых лидирует Эстония.
ЧМ должен пройти с 24 по 26 ноября в Алма-Ате.
Напомним, исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.