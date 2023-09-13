  • На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    Лукашенко вытеснил врагов в виртуальную Белоруссию
    Маск объяснил отказ Украине со связью Starlink в Крыму санкциями США
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    Кремль: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат на границе с Украиной
    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах
    Эстония объявила о запрете въезда автомобилей с российской регистрацией
    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    9 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    11 комментариев
    13 сентября 2023, 13:53

    Задержан подозреваемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве

    Подозреваемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве познакомился с жертвами в мессенджере

    Задержан подозреваемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин на севере столицы, сообщают СМИ.

    В двойном убийстве с обезглавливанием подозревается 22-летний Хасанбой Мамаджонов, прилетевший в столицу из Узбекистана 10 сентября, передает «Московский комсомолец». После случившегося он отправился к родственникам в Зеленоград, где и был задержан.

    Жертвами жестокой расправы стали известный травматолог ЦИТО им. Приорова Доржо Аюшеев и мигрант из Киргизии, с которыми подозреваемый познакомился Telegram-канале на специфическую тематику.

    Аюшеев был убит в собственной квартире на севере столицы, куда пригласил Хасанбоя накануне. Тело обнаружила родственница, когда врач не вышел на связь спустя день. Вторую жертву нашли в парке «Дружба». Оба мужчины были обезглавлены.

    Сообщается, что подозреваемый работал в Московской области разнорабочим, воспитывался дядей, который, предположительно, некогда совершал над ним насилие. Мужчина не смог объяснить мотив преступления. Его направят на психиатрическую экспертизу.

    Во вторник московское ГСУ СК сообщило об обнаружении тел двоих мужчин без головы.

    13 сентября 2023, 07:28
    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами

    Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в ночь на среду нанесли удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем были отправлены три безэкипажных катера ВСУ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Все катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

    При попадании украинских крылатых ракет повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте, говорится в сообщении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.

    Коментарии (144)
    12 сентября 2023, 15:44
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    @ IMAGO/Eibner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала, заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

    Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

    В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

    Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

    Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

    Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.

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    12 сентября 2023, 19:02
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую инфраструктуру к зиме необходимо защитить «оборонительным зонтом» из систем противовоздушной обороны, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Инфраструктура Украины по электро-, водо- и теплоснабжению нуждается в защите перед наступлением холодов, сказала министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к партнерам Берлина с просьбой «растянуть зимний оборонительный зонтик» ПВО над критически важной украинской инфраструктурой. Бербок указала, что киевский режим до зимы получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T.

    При этом глава ведомства не ответила на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.

    Коментарии (58)
    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

    Коментарии (47)
    12 сентября 2023, 17:19
    Названа приоритетная версия аварийной посадки самолета под Новосибирском

    СК: Причиной аварийной посадки самолета под Новосибирском стала нехватка топлива

    Названа приоритетная версия аварийной посадки самолета под Новосибирском
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наиболее вероятной причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал недостаток топлива, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

    Экипаж принял решение о посадке самолета из-за нехватки топлива, сказал руководитель управления Алексей Александров, передает «Интерфакс». По его словам, эта версия является приоритетной.

    Как сообщалось ранее, Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса Сочи – Омск под Новосибирском со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Кадры с места ЧП публиковало МЧС.

    Коментарии (71)
    12 сентября 2023, 21:22
    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек

    В Совфеде оценили заявление офиса Зеленского об интеллектуальной слабости Индии и Китая

    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оскорбительные заявления офиса Зеленского в адрес Индии и Китая могут быть вызваны неудачей в попытке оттащить от России страны, не готовые поддерживать США. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.

    «Своим заявлением Подоляк умудрился оскорбить сразу более трех миллиардов человек. Либо он дебил, либо негодяй, либо все вместе. Индия и Китай – древнейшие цивилизации, которые за несколько тысяч лет своей истории изобрели столько всего, что не перечесть. Сейчас Индия и Китай – в пятерке крупнейших экономик мира. В отличие от Украины», – напомнил Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    «Узнав о словах Подоляка, я пожалел, что направление моей деятельности не позволяет мне стать обвинителем на будущем трибунале над подобными деятелями украинской власти. Киевский режим полностью потерял ориентацию в пространстве. Думаю, причина этих заявлений Подоляка в том, что Вашингтоном была поставлена задача постараться оттащить от России все страны, которые не готовы поддержать американцев. А офис Зеленского не справился с этой задачей и скатился в откровенные оскорбления», – заметил Константин Долгов, сенатор, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Я не хочу лишать права китайцев и индийцев на ответ. Если они захотят, они сами ответят Подоляку. Но если эта мразь доживет до трибунала, я бы посоветовал ему почитать в камере историю великих цивилизаций – Китая, Индии и России. Пусть изучит все их достижения», – резюмировал парламентарий.

    «Итак, по словам советника президента Украины, Китай и Индия – «интеллектуально слабые страны», не анализирующие последствия своих действий. А интеллектуалы, надо полагать, сидят в Киеве», – написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    «Не иначе, как именно по этой причине Китай и Индия входят в тройку ведущих экономических держав мира, а ВВП Украины даже до 2014 года не превышал 200 млрд долларов и находился где-то в 7-8 десятке. А потом в Киеве к власти пришли «интеллектуалы–аналитики», и вообще довели все до ручки…», – добавил сенатор.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. «Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», – заявил он.

    По словам Подоляка, Индия, Китай, а также Турция сегодня эффективно «зарабатывают на войне». «Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», – указал спикер.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 10:21
    Овечкин отреагировал на призыв Гашека ввести санкции против русских в НХЛ
    Овечкин отреагировал на призыв Гашека ввести санкции против русских в НХЛ
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику бывшего вратаря Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не применяет санкций к русским игрокам.

    По словам Овечкина, его не сильно интересуют заявления Гашека, потому что клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, сообщают «Известия».

    Ранее Гашек предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

    Коментарии (22)
    12 сентября 2023, 19:18
    В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена

    В Конгрессе США поручили провести расследование в рамках импичмента Байдена

    В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.

    В последние несколько месяцев были обнаружены «серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена – культуры коррупции», заявил Маккарти, передает ТАСС.

    В начале сентября член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена.

    Коментарии (25)
    12 сентября 2023, 22:59
    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    РБК: Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Согласно опубликованному 8 сентября разъяснении ЕК, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, включая одежду, предметы гигиены, телефоны, косметику, которые принадлежали российским гражданам.

    Во вторник ЕК обновила интерпретацию введенного запрета, избавившись от категоричного запрета в ответе на вопрос о том, могут ли российские граждане «временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, (…), в том числе в рамках туристических поездок?», пишет РБК.

    При этом ЕК сохраняет формальный запрет на ввоз в страны ЕС любых товаров из ранее опубликованного перечня, включая пассажирские автомобили (таможенный код 8703), если эти товары вывезены из России. Теперь подчеркивается, что автомобили – это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Предположительно, речь идет о возможности вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию.

    В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

    «Несущественную» озабоченность с точки зрения обхода санкций, как указано в разъяснении ЕК, вызывают «предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже». Вероятно, они не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. Запрет рекомендовано применять «пропорциональным и разумным образом».

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале прокомментировал новое заявление Европейской комиссии. «Тот случай, когда чем больше разъясняешь, тем хуже», – написал он.

    Напомним, Латвия ранее ввела запрет на въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях, а Литва пообещала конфисковывать машины россиян.

    Коментарии (27)
    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2023, 00:54
    Эксперт разделил российскую элиту на семь групп по их отношению к «уехавшим»

    Политолог Чеснаков рассказал, как элита относится к уехавшим из России

    Эксперт разделил российскую элиту на семь групп по их отношению к «уехавшим»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Политолог Алексей Чеснаков рассказал об отношении российских элит к тем, кто покинул страну после начала специальной военной операции.

    Комментируя «острую дискуссию вокруг приезда/отъезда блогера Милохина», руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что не все «отъехавшие» раздражают «радикальных патриотов» и «лоялистов». «В основном те, кто является публичным человеком, связан с госбюджетом или критикует страну», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, в элите идет борьба между несколькими группировками, разделение которых почти полностью соотносятся с основными группами в массовом сознании.

    Одну из элитных групп политолог назвал «кровожадные». Это те, кто требует «всех уехавших зафиксировать и лишить прав», причем, по их мнению, меры должны затронуть и родственников тех, кто покинул страну.

    В другую группу Чеснаков выделяет «свирепых», которые придерживаются позиции, что «всех абортировать не надо, но тех, кто критиковал страну и армию – показательно наказать».

    «Суровые», по мнению политолога, не хотят никого наказывать, однако выступают за «всемерное порицание и отстранение от кормушки», возможно, временно – до признания ошибок и покаяния.

    «Строгие» же считают, что тех, кто уехал из страны, следует «порицать, но вернувшихся и раскаявшихся понять и простить».

    Выделяет Чеснаков и группу «безразличных», которым все равно, а также «мягких», которые считают, что уехавшие могут «приехать и молчать, работать и делать вид, что так и было».

    «Жалостливые» придерживаются позиции, что те, кто покинул страну, могут вернуться, их примут и вновь полюбят.

    Эксперт прогнозирует, что в ближайший год общество может стать свидетелем столкновений точек зрения на уехавших, которых придерживаются различные элитные группы. «Как бы кому не хотелось иного, но именно [Екатерина] Мизулина выполняет роль морального штурмовика, который/я создает необходимое пространство для дискуссий о применении новой этики на основе различного понимания норм патриотизма», – написал Чеснаков.

    Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося в страну, на службу в армию. Позднее Мизулина сообщила, что Милохин уехал из России.

    Президент России Владимир Путин накануне назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей. По мнению российского лидера, очень важно чувство сопричастности с Родиной. «Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение – тут может быть только так – вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», – отметил глава государства.

    Коментарии (29)
    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2023, 05:45
    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека

    Губернатор Развожаев: При атаке ВСУ по Севастополю, предварительно, пострадали 24 человека

    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на среду, по предварительным данным, пострадали 24 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор, добавив, что гражданским объектам в городе ничто не угрожает.

    Говоря о числе пострадавших, Развожаев уточнил, что состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». Пациентам оказывают всю необходимую помощь, заверил глава региона.

    Ранее Развозжаев сообщил об украинской атаке на «не гражданский объект», в результате которой вспыхнул сильный пожар.

    Коментарии (44)
    13 сентября 2023, 03:47
    На Западе раскрыли, кто отговорил Зеленского от мира

    Журналист Боуз: План Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

    На Западе раскрыли, кто отговорил Зеленского от мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, в результате чего погибли «сотни тысяч» человек, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Боуз на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» в тот момент, когда мир на Украине «был в пределах досягаемости». Журналист подчеркнул, что на тот момент не было необходимости в том, чтобы гибли «сотни тысяч украинских мужчин».

    Журналист добавил, что ни сам бывший британский премьер, ни элита, из которой он происходит, «не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для начала переговоров между Россией и Украиной.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 11:37
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Отвечая на вопрос, как может Пекин прокомментировать высказывание Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, Мао Нин ответила, что не имеет представления о бэкграунде данного заявления, Киев должен дать разъяснение и объясниться, передает ТАСС.

    Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая якобы слабый интеллектуальный потенциал, они не анализируют последствия собственных действий.

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