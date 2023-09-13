Задержан подозреваемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве

Подозреваемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве познакомился с жертвами в мессенджере

Tекст: Валерия Городецкая

В двойном убийстве с обезглавливанием подозревается 22-летний Хасанбой Мамаджонов, прилетевший в столицу из Узбекистана 10 сентября, передает «Московский комсомолец». После случившегося он отправился к родственникам в Зеленоград, где и был задержан.

Жертвами жестокой расправы стали известный травматолог ЦИТО им. Приорова Доржо Аюшеев и мигрант из Киргизии, с которыми подозреваемый познакомился Telegram-канале на специфическую тематику.

Аюшеев был убит в собственной квартире на севере столицы, куда пригласил Хасанбоя накануне. Тело обнаружила родственница, когда врач не вышел на связь спустя день. Вторую жертву нашли в парке «Дружба». Оба мужчины были обезглавлены.

Сообщается, что подозреваемый работал в Московской области разнорабочим, воспитывался дядей, который, предположительно, некогда совершал над ним насилие. Мужчина не смог объяснить мотив преступления. Его направят на психиатрическую экспертизу.

Во вторник московское ГСУ СК сообщило об обнаружении тел двоих мужчин без головы.