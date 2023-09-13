Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.8 комментариев
Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы
Минвостокразвития: Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы на ее верфях
Индийская сторона на переговорах предложила России совместное создание неатомных ледоколов на индийских верфях, сообщил на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По его словам, министр портов и судоходства Индии впервые приехал в Россию, поскольку Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации, передает РИА «Новости». Чекунков добавил, что индийская стороны сделала предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях, которое сейчас изучается.
По его словам, надо комплексно подходить ко всему спектру вопросов, которые для России представляют стратегический интерес, в частности, организация совместного судоходства, в том числе контейнерных линий.
Ранее президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область заявил, что Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится.