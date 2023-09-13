Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы

Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек

В Совфеде оценили заявление офиса Зеленского об интеллектуальной слабости Индии и Китая

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Своим заявлением Подоляк умудрился оскорбить сразу более трех миллиардов человек. Либо он дебил, либо негодяй, либо все вместе. Индия и Китай – древнейшие цивилизации, которые за несколько тысяч лет своей истории изобрели столько всего, что не перечесть. Сейчас Индия и Китай – в пятерке крупнейших экономик мира. В отличие от Украины», – напомнил Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Узнав о словах Подоляка, я пожалел, что направление моей деятельности не позволяет мне стать обвинителем на будущем трибунале над подобными деятелями украинской власти. Киевский режим полностью потерял ориентацию в пространстве. Думаю, причина этих заявлений Подоляка в том, что Вашингтоном была поставлена задача постараться оттащить от России все страны, которые не готовы поддержать американцев. А офис Зеленского не справился с этой задачей и скатился в откровенные оскорбления», – заметил Константин Долгов, сенатор, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

«Я не хочу лишать права китайцев и индийцев на ответ. Если они захотят, они сами ответят Подоляку. Но если эта мразь доживет до трибунала, я бы посоветовал ему почитать в камере историю великих цивилизаций – Китая, Индии и России. Пусть изучит все их достижения», – резюмировал парламентарий.

«Итак, по словам советника президента Украины, Китай и Индия – «интеллектуально слабые страны», не анализирующие последствия своих действий. А интеллектуалы, надо полагать, сидят в Киеве», – написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Не иначе, как именно по этой причине Китай и Индия входят в тройку ведущих экономических держав мира, а ВВП Украины даже до 2014 года не превышал 200 млрд долларов и находился где-то в 7-8 десятке. А потом в Киеве к власти пришли «интеллектуалы–аналитики», и вообще довели все до ручки…», – добавил сенатор.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. «Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», – заявил он.

По словам Подоляка, Индия, Китай, а также Турция сегодня эффективно «зарабатывают на войне». «Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», – указал спикер.