Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»

Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой

Политолог Баширов: Готовность Зеленского к переговорам с Москвой зависит от выборов в США и на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Конечно, Зеленский запретов на переговоры сам не издавал, это было прямое указание США. Поэтому американцы разрешат диалог, когда он будет выгоден Штатам, а не Украине. А это зависит от внутриполитической ситуации в США в следующем году, когда обе партии начнут предвыборную президентскую гонку», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Рейтинг Джо Байдена падает, в его адрес звучат претензии из-за гигантских расходов на Украину. Если критика наберет еще большую силу, тогда Зеленский быстро передумает и будто бы самостоятельно разрешит себе вести переговоры. Это даст возможность привести конфликт к деэскалции и свернуть ряд дорогостоящих программ поддержки Украины», – спрогнозировал эксперт.

«Еще один важный момент касается выборов на Украине. С отказом от проведения выборов в Раду США готовы смириться. Но Вашингтон не допустит отмены выборов президента. Для США предельно важно создать образ легитимного президента Украины. Поэтому Штаты давят на соблюдение электоральных процедур», – добавил собеседник.

«В общем, если Зеленский попытается противостоять воле США в проведении президентских выборов на Украине, то сильно подорвет отношения с Вашингтоном. США все равно продавят электоральную процедуру. Но тогда мы с вами очень быстро увидим, как Зеленский или тот, кто придет на его место, поменяют свое мнение относительно переговоров с Москвой», – заверил аналитик.

«Кроме того, в Кремле с марта прошлого года лежит проект договора, который был предложен украинской стороне. Соответственно, сейчас возможно приведение его в действие с актуальными корректировками, учитывая изменившиеся реалии на земле в нашу пользу», – резюмировал политолог.

Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами». Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях».

«Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.