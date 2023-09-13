Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.7 комментариев
Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
Глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.
«Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.
Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.
«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.
Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.
В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.