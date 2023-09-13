  • Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
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    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    7 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    10 комментариев
    13 сентября 2023, 12:13

    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России

    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом Владимиром Путиным поднял тост за победу России, здоровье главы российского государства и отношения Москвы и Пхеньяна.

    «Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан», – сказал Ким Чен Ын в ходе обеда на космодроме Восточный.

    Северокорейский лидер выразил уверенность, что его визит в Россию послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.


    Путин в свою очередь поднял тост в честь Ким Чен Ына и укрепление связей двух государств, передает ТАСС.

    «Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал Путин.

    На обеде в честь Ким Чен Ына подавали сибирские и дальневосточные деликатесы, в том числе пельмени с камчатским крабом.

    Также в меню был салат из утки с сезонными фруктами – инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.

    На горячее по традиции подавали два блюда на выбор – осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

    Из напитков лидеру КНДР были предложены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 10:39
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 15:57
    Опубликовано видео встречи лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморском крае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморском крае встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

    Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    13 сентября 2023, 07:16
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.

    Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.

    «Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», – ответил Ким Чен Ын.

    Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 08:40
    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

    Переговоры лидеров России и Северной Кореи начались на космодроме Восточный

    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области, в переговорах принимают участие члены делегаций двух стран.

    Отмечается, что переговоры на высшем уровне, согласно протокольной практике, проходят как в узком формате, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден на переговорах Путина и Ким Чен Ына в 2019 году, передает ТАСС.

    Известно, что в российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию. Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 08:26
    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовые комплексы «Союз» и «Ангара»

    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс «Союз» и строящийся комплекс «Ангара»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Северной Кореи Ким Чен Ын вместе посетили стартовый комплекс, предназначенный для пусков ракет семейства «Союз-2», а также ознакомились с ходом строительства стартового комплекса «Ангары».

    Отмечается, что комплекс «Союз» расположился на площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный, где создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска, передает ТАСС.

    При этом здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Другой отличительной особенностью «Союза» является то, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила.

    Стройка стартового комплекса «Ангары» началась 31 мая 2019 года, в данный момент она находится в завершающей стадии. Площадь комплекса составляет 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. кубических метров, командного пункта.

    В семейство РН «Ангара» входят ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, при производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, это существенно повышает показатели экологической безопасности прилегающих к комплексу районов и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

    Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки «Ангары» и характеристиками «Союза-2» во время посещения монтажно-испытательного корпуса, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки «Ангары».

    Уточняется, что лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках. Ким Чен Ын с прибывшими с ним военными внимательно слушали, лидер Северной Кореи задавал много вопросов о характеристиках топлива для ракеты и о том, куда падают ее отработавшие ступени.

    Как отметил российский лидер, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космосу, по этой причине они и приехали на космодром Восточный.

    Касательно вопроса о переговорах с лидером КНДР о военно-техническом сотрудничестве, Путин отметил, что все вопросы будут обсуждаться не спеша.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 06:40
    Путин прибыл на космодром Восточный

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Глава государства прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Свою поездку на космодром Путин анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Однако раскрыть ее содержание он отказался. «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный. В Кремле официально анонсировали переговоры двух лидеров в ближайшее время, но их дата и место пока не назывались.

    Позднее в среду стало известно, что Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.

    Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с лидером КНДР провел встречу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Предыдущий раз Путин был на Восточном в апреле прошлого года – в День космонавтики. Тогда российский лидер прилетал на космодром вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств провели здесь переговоры. Помимо этого, Путин вручил государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретился с работниками космодрома.

    И до этого российский президент не раз бывал на Восточном. Например, в 2021 году он также прилетал в Амурскую область после ВЭФ. Тогда Путин осмотрел космодром, увидел, как идет строительство его второй очереди.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2023, 12:36
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

    «Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.

    Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.

    «Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2023, 10:09
    Расширенные переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

    Беседа российского и северокорейского лидеров на космодроме Восточный с участием делегаций завершена

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры в официальном формате российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына завершены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В данный момент лидеры начали встречу тет-а-тет, передает ТАСС.

    По информации представителя Кремля, переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций продлились более часа.

    Песков добавил, что подписание документов по итогам встречи не планируется.

    Ранее Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 12:39
    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном

    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном и пуски ракет

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи провели беседу по вопросам пуска ракет и встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, сообщил МИД Японии.

    Отмечается, что спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и гендиректор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу по телефону обменялись мнениями, передает РИА «Новости».

    Представители подчеркнули, что «беспрецедентно частые пуски баллистических ракет Северной Кореей, включая и пуски 13 сентября, представляют серьезную угрозу безопасности региона и являются откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу».

    В то же время стороны провели обменялись мнениями о ситуации вокруг Северной Кореи, включая и встречу на высшем уровне между главами России и Северной Кореи.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 08:49
    Путин: Встреча с Ким Чен Ыном проходит в особое время – 75-летие Северной Кореи

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что встреча с Ким Чен Ыном проходит в особое время – 75-летие Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходит именно в год 75-летия основания Северной Кореи, именно Советский Союз первым признал независимость страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что время встречи оказалось приурочено к 75 годам установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей, когда именно Советский Союз первым признал КНДР как суверенное и независимое государство, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что очень рад принять с визитом в России председателя государственных дел КНДР.

    «Уважаемый господин председатель, очень рад вас вновь видеть и принимать в России», – сказал он на открытии переговоров.

    Кроме того, Путин добавил, что встреча проходит на космодроме не просто так, эта отрасль в России активно развивается.

    Уточняется, что в ходе беседы Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы экономического и гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 07:09
    Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

    Северокорейский лидер, находящийся в России с визитом по приглашению президента Владимира Путина, приехал на поезде на железнодорожную станцию космодрома, передает ТАСС.

    Ранее в среду стало известно, что на космодром прибыл Владимир Путин. На Восточном пройдут переговоры на высшем уровне.

    Ким Чен Ын заявлял, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 06:26
    Япония заявила о двух ракетных пусках КНДР

    Tекст: Ольга Никитина

    КНДР осуществила, предположительно, два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщила японская береговая охрана, опубликовавшая два соответствующих предупреждения.

    Береговая охрана Японии уточняет, что ракеты были запущены в 11.46 и 11.55 по местному времени (5.46 и 5.55 мск), передает ТАСС.

    Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Суда, которые находятся в регионе, призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

    Между тем накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на спецпоезде прибыл с визитом в Россию.

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Желание хороших отношений с Россией переворачивает Словакию

    Западная пресса бьет тревогу: в одной из стран Европы, которая прямо сейчас снабжает Украину оружием, к власти могут прийти «пророссийские силы». Речь идет о Словакии, где вскоре предстоят парламентские выборы, и социологические опросы действительно показывают совершенно определенное настроение избирателей. Президент этой страны видит в происходящем «рост влияния России». Подробности

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    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек

    Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова и чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле»? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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