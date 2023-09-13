Премьер Мишустин встретился с ректором РАНХиГС Комиссаровым

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале российского правительства указано, что в РАНХиГС ежегодно обучение проходят 270 тыс. слушателей. В регионах функционируют 42 филиала. Преподавательской деятельностью занимаются 600 профессоров, 500 докторов наук, 1,6 тыс. доцентов и 2,5 тыс. кандидатов наук.

Отмечается, что в данный момент организован аудит образовательных программ, выстроена работа с новыми регионами, проведена цифровизация и решены инфраструктурные вопросы, в частности, обновлена столовая.

В зданиях и помещениях институтов проведены ремонтные работы. С 1 сентября после реконструкции введено в эксплуатацию здание юридического факультета санкт-петербургского филиала. Ускоренными темпами был отремонтирован корпус, ставший общежитием для студентов.

Более того, благодаря инициативе учащихся создан современный киберкласс. Кроме того, организовано подразделение, состоящее из ребят, которые развивают киберспорт в академии и популяризируют его среди абитуриентов и школьников.

По итогам приемной кампании в образовательное учреждение было подано около 64 тыс. заявлений, что заметно больше, чем в прошлые годы. Алексей Комиссаров особо отметил высокий средний балл ЕГЭ на бюджетные места. В Москве он составил 93,9. Также на обучение принято 509 человек из льготной категории абитуриентов – детей участников СВО, героев России и других.

«Это очень большая ответственность всех подготовить в соответствии с требованиями, которые есть для специальностей. Хочу в этом пожелать вам, академии и преподавательско-профессорскому составу успехов», – отметил Мишустин.

Кроме того, Комиссаров рассказал о подготовке специалистов для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Так, в 2024 году планируется обучить 35 тыс. человек. На данный момент 6 тыс. человек проходят обучение на трех уровнях.

В частности, 300 человек обучаются на высшем уровне, среди которых региональные министры, руководители госструктур и подведомственных учреждений.

Также 2,7 тыс. человек проходят обучение по программе базового уровня и еще 3 тыс. человек включены в программу линейного уровня.

В ходе обучения студенты получают знания о нормах российского законодательства. Ректор РАНХиГС особо отметил организованные практические занятия с участием федеральных министров, их заместителей и руководства ФНС. Участники программы уже высоко оценили такую практику.

В заключение встречи Мишустин поручил Комиссарову держать все направления работы на личном контроле.