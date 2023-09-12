Песков: Зерновая сделка «на стопе»

Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.5 комментариев
Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.26 комментариев
Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима
Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.
Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?
Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.
Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.
Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.
Военкора Дубового насмерть сбила машина в центре Донецка
Бердичевский подтвердил, что военкора сбила машина, в то время когда он ходил за цветами. Депутат рассказал, что завтра должна была приехать жена погибшего, которую он всегда встречал с цветами. И в тот момент, по его словам, когда Дубовой подходил к дому, его сбила машина, передает РИА «Новости».
ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.
Напомним, в апреле во время взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.
«Рен ТВ» опубликовал запись разговора пилотов самолета, севшего в поле в Новосибирской области
Как следует из переговоров, запись которых разместил телеканал «Рен-ТВ», у самолета произошел отказ гидравлической системы.
«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.
«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.
Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России
Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.
В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.
В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.
Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.
Пассажиры, купившие места на нижнюю полку теперь должны давать место соседям сверху принять пищу за столом, при этом регламентированы часы для этого – с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00, передает РИА «Новости».
На прием пищи отводится не более 30 минут, в обеденное время – не более часа. В Федеральной пассажирской компании указали, что проводники обладают правом регулировать возникающие споры.
Запрещено устраивать импровизированные концерты, в вагонах дальнего следования и электричках запрещается играть на музыкальных инструментах. Также вводится разрешение на проезд с паспортом или свидетельством о рождении, у которых истек срок действия.
Когда билет куплен на старый паспорт, сданный на замену, пассажир может ехать по временному удостоверению, либо же по новому документу, если он получен.
Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях
Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.
Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.
Герой России Липовой: Экипаж лайнера Сочи – Омск показал высочайший профессионализм, совершив посадку на пшеничном поле
«Современный пассажирский самолет включает целый комплекс сложных автоматизированных систем. Однако такая машина не предназначена для посадки на неподготовленную взлетно-посадочную полосу. При приземлении в поле авиалайнер может перевернуться или скапотировать», – сказал Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.
«В данной ситуации самолет остался цел только благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа. Они смогли найти пшеничное поле и посадить на него машину. И я говорю о высокой компетентности не только пилотов, но и всех членов команды», – подчеркивает собеседник.
На фоне инцидента с рейсом Сочи – Омск собеседник вспомнил и о случае 2019 года, когда пилоты смогли посадить лайнер на кукурузное поле. «Надо понимать, что эти происшествия достаточно разные. Хотя летчики и тогда, и сейчас поступили профессионально», – отмечает он.
«Сегодня борт летел более горизонтально. У летчиков было несколько секунд, чтобы среагировать и выбрать место для посадки. В случае с «чудом на кукурузном поле» у экипажа не оставалось времени на размышления, так как самолет падал и существовал риск удара носом», – резюмировал Липовой.
Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.
По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.
Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.
СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.
«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.
«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.
Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.
Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.
Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».
Президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век
«Темпов развития региона сокращать точно не будем, потому что развитие Дальнего Востока – абсолютный приоритет России», – цитирует Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «в целом прямой приоритет России на весь ХХI век», поскольку Дальний Восток – «колоссальный регион с небольшим количеством населения и огромным потенциалом», в котором заключен стратегический интерес страны.
Губернатор Травников сообщил подробности экстренной посадки самолета в Новосибирской области
Травников сообщил в своем Telegram-канале, что на борту самолета, который приземлился в 9.44 по местному времени, находились 170 человек, из них 23 ребенка.
По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано, добавил он.
Глава региона поручил оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.
В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области, находились 159 человек.
Мизулина попросила призвать блогера Даню Милохина на срочную службу
Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Она отметила, что блогер в армии не служил, однако, по ее данным, оснований для отсрочки у него нет.
В ходе предстоящей осенней призывной кампании глава «Лиги безопасного интернета» считает необходимым призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. По ее мнению, это будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина. Кроме того, таким образом он на деле докажет свою верность и преданность стране, добавила она.
Милохин ранее сообщил в соцсетях, что «прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». При этом он опубликовал фотографии Москвы. Позднее выяснилось, что он все еще остается в ОАЭ.
Прокуратура подала кассацию на прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z
Заведено кассационное производство, дело передано для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, заседание назначено на 27 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, в апреле на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Позднее дело было закрыто, но в Генпрокуратуре обещали обжаловать это решение.
«Уральские авиалинии»: Самолет посажен в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива
По его словам, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси, передает ТАСС.
Скуратов пояснил, что у самолета при подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. Повреждений у лайнера визуально не имеется, но экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.
Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области.
Между тем пассажиры авиарейса Сочи – Омск «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в Новосибирской области, поделились фотографиями и видеокадрами с места происшествия и пункта, куда их направили экстренные службы.
Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел
По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.
«Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.
По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.
«Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.
Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.
Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.
Опрос: Ответственность за коррупцию в правительстве Украины 78% жителей страны возложили на Зеленского
Как отмечается в исследовании, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и администрациях. С этим утверждением не согласны только 18% опрошенных, передает ТАСС.
Кроме того, из результатов исследования стало известно, что в августе порядка 52,5% опрошенных выразили уверенность, что нужно критиковать власти Украины за разгул коррупции, не опасаясь дестабилизации в стране и потери доверия Запада.
Исследования проводились в июле и августе 2023 года на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
В прошлую среду швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции. Днем ранее немецкие СМИ объяснили решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова коррупционными скандалами вокруг ВСУ.
Пассажиры авиарейса Сочи – Омск показали кадры с места экстренной посадки самолета в поле
В Telegram-канале «RT на русском» опубликованы видеокадры, на фоне которых пассажиры рассказывают о случившемся.
«Посадили на поле, отбежали все подальше от самолета, возгорания не было, один бок немного закоптился», – отмечает женщина.
Другая пассажирка рассказала, что люди не совсем понимают, что случилось.
«Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск, так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные», – поделилась жительница Омска Мария на видео, опубликованным депутатом Константином Терещенко в Telegram-канале «Комсомольская правда».
Уточняется, из-за неполадок самолет планировали посадить в Новосибирске, но в итоге посадка произошла в пшеничном поле, почти в 300 км от аэропорта. После ЧП всех отправили в местный ДК, обеспечили водой и едой. Причиной случившегося стали проблемы с гидравликой.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.
Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области.