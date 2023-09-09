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    Доходы России снова начали расти назло Западу
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    Журналисты на саммите G20 выстроились в очередь ради фото с российским флагом
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией уже не совпадают
    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю
    Bloomberg: Дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    46 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    10 комментариев
    9 сентября 2023, 12:36

    Песков: Россия имеет право дождаться выполнения условий по зерновой сделке

    Песков: Россия имеет право дождаться выполнения условий по зерновой сделке и потом возобновить ее

    Песков: Россия имеет право дождаться выполнения условий по зерновой сделке
    @ REUTERS/Vincent Mundy

    Tекст: Алина Власенко

    Москва считает, что имеет право дождаться выполнения условий по черноморской инициативе и уже потом возобновить сделку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что по зерновой сделке было уже много обещаний, в связи с чем Россия считает себя вправе сначала дождаться их выполнения, а уже потом возобновлять сделку, передает ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил, что условия Москвы по зерновой сделке «прекрасно известны».

    Тем временем СМИ сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган считает, что лидеры «Большой двадцатки» должны выполнить требования Москвы по возобновлению зерновой сделки.

    Кроме того, газета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Позже МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке.

    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (42)
    8 сентября 2023, 18:54
    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе

    МИД России: Послу Армении было сделано жесткое представление из-за серии недружественных шагов

    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе
    @ Баранов Владимир/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что правительство Армении в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму. Кроме того, на территории Армении проводятся военные учения с участием США, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Вызванному в связи с этим в МИД России послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление, а также вручена нота протеста в связи с оскорбительными высказываниями главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского МИД в целом.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    Отдельно послу высказали озабоченность в связи с задержанием блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна в Армении.

    В сообщении дипведомства подчеркивается, что Москва исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по двусторонним соглашениям будут полностью выполнены на благо народов двух государств.

    «Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия», – подчеркнули в МИД России.

    Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недопустимыми попытки разжигания вражды между Россией и Арменией путем обвинения Москвы в бедах армянского народа.

    Кроме того, она назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна в Армении.

    До этого официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику спикера парламента Армении Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Между тем в Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.

    Коментарии (77)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (29)
    8 сентября 2023, 19:44
    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валентина Григоренко

    Темпы боевых действий, введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, на данный момент усложняются все процессы: от введения санкций до поставок оружия, передает ТАСС.

    Украинский лидер подчеркнул, что для успешного и быстрого контрнаступления Украине необходимо больше техники от Запада, например, современных истребителей. Он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Ранее CNN сообщал, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

    Коментарии (30)
    9 сентября 2023, 04:06
    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево

    «Фонтанка»: Поведение прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево объяснили ложным сообщением о смерти мужа

    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бортпроводница «Аэрофлота», задержанная в среду после того, как босиком с криками прыгала на автомобили, повела себя таким образом из-за сообщения о кончине мужа, которое впоследствии не подтвердилось, пишут СМИ со ссылкой на родственников женщины.

    Бортпроводница Майя в настоящее время госпитализирована. Как объяснили родственники женщины, ее супруг принимает участие в спецоперации на Украине, он жив и здоров, однако ей «кто-то сообщил о его смерти», пишет «Фонтанка».

    Родственница бортпроводницы призналась, что никто не знает, кто решил так напугать Майю. По ее словам, родные мобилизованного Дениса, который сейчас находится в зоне СВО, разговаривали с ним на следующий день после инцидента, ставшего достоянием общественности. Они подтверждают, что с мужчиной все в порядке. «Ему мы обо всем этом, конечно, не рассказывали, зачем человека беспокоить», – добавила родственница стюардессы.

    У Майи и Дениса двое детей, уточняет издание.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 09:53
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Алина Власенко

    Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что получения реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, пишет американский обозреватель Фарид Закария.

    Как пишет обозреватель в статье для The Washington post, взгляды многих украинцев не очень радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны Москвы.

    Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.

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    8 сентября 2023, 15:21
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров: У России есть данные о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    У Москвы есть информация о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр указал, что Россия не запрещает другим странам экспортировать зерно. «Просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он добавил, что атаке пытались подвергнуть и военные корабли, которые патрулировали маршрут газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». При этом Лавров уточнил, что корабли стали патрулировать эти участки Черного моря, потому у России есть информация, что трубопроводы также пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

    Кроме того, Лавров назвал враньем заявления Запада, что причиной энергокризиса стали события на Украине. Министр указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическом переходе, а также в отказе от инвестиций в нефть и газ.

    «Немцы вообще от атомной энергии отказались – это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти. Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис», – пояснил министр.

    Ранее президент Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России.

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    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

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    8 сентября 2023, 18:11
    Названа стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса на машине

    В «Автодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса на автомобиле

    Названа стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса на машине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых машин составит - 2,8 тыс. рублей, а для грузовых – около 6 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

    Существует программа лояльности, которая позволяет водителям экономить на платных дорогах до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса составляет 415,6 км. На пути построены 10 транспортных развязок, 144 искусственных сооружений и четыре многофункциональных зоны.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12. Отмечается, что трассу ввели в эксплуатацию раньше срока.

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 16:30
    МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
    МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение генсека ООН Антониу Гутерриша пойти на условия Москвы для восстановления зерновой сделки.

    Захарова в комментарии «Ленте.ру» напомнила, что подобные обещания давались и прежде. «На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено», – добавила представитель МИД.

    Ранее гаета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки.

    Между тем ранее в МИД заявили, что предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    Коментарии (18)
    8 сентября 2023, 14:19
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 17:10
    Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

    Премьер Польши Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Он напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков, вне зависимости от решения ЕК. Заявление было сделано в ходе встречи с представителями стран, граничащими с Украиной, передает РИА «Новости».

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он.

    При этом Моравецкий отметил, что Варшава не против транзита украинского зерна через Польшу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продлен запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.

    Коментарии (14)
    8 сентября 2023, 20:08
    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой

    Врач Воробьев рассказал, что делать при сильном отравлении шаурмой до прибытия медиков

    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При сильном отравлении шаурмой необходимо сделать промывание желудка. Для этого необходимо выпить очень много воды, и речь идет не о стакане жидкости, рассказал газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя массовое отравление в Курской области. Технолог мясного производства разъяснил, что определить испорченное мясо в шаурме невозможно – неприятные запахи маскируют современными реагентами.

    В Курской области в городе Льгов отравились шаурмой 22 жителя, один человек погиб. Пострадавшие рассказывают, что не почувствовали во вкусе блюда ничего необычного, однако спустя время появилась боль в животе, рвота, диарея и температура. Также некоторые отравившиеся рассказывали, что их близкие после поедания этой шаурмы теряли сознание.

    К таким сильным последствиям скорее привели инфекционные процессы из-за некачественно обработанной курятины или другого использованного при приготовлении мяса, считает Воробьев. В таких ситуациях специалист рекомендует немедленно обращаться в медучреждение или вызвать скорую медицинскую помощь.

    «Если мы говорим о мерах, которые можно принять немедленно, то это, конечно, промывание желудка. Для этого необходимо заливать (если человек не способен сам пить) или пить очень много воды, а затем исторгнуть ее из организма. Если речь идет о токсинах, то вывести их можно только через желудок «в обратном направлении». И речь идет не о стакане воды, а о трех-пяти литрах», – говорит Воробьев.

    Также врач отметил, что потеря сознания при отравлении может возникнуть из-за затяжной рвоты и диареи, приводящей к обезвоживанию. В таких случаях очнувшемуся человеку дают концентрированный раствор соли, который готовится в пропорции чайная ложка соли на стакан чистой питьевой воды. Однако самостоятельно бороться с обмороками специалист не советует, в данной ситуации он рекомендует прибегнуть к вызову скорой.

    При этом определить, что мясо испорчено, практически невозможно. Ведь для маскировки неприятных запахов сейчас применяются специальные реагенты, рассказал мясник, технолог Борис Рябинкин. 

    «Не во всех точках шаурмы большая проходимость, да и заведений сейчас таких очень много. Поэтому мясо нередко начинает пропадать, даже если изначально было качественным. Но чтобы его спасти, сейчас уже не замачивают мясо в ванне с содой и марганцовкой, а используют специальные фреш-химикаты. Они работают наподобие освежителя, отбивают неприятный запах», – говорит Рябинкин.

    Химикаты эти представляют собой порошки, продолжает собеседник. Ими обмазывают сырой кусок мяса, после чего у него восстанавливается цвет и появляется запах уксуса, который вскоре вовсе пропадает. Распознать использование «фреша» в приготовленном мясе нельзя.

    Кроме того, он обращает внимание на то, что шаурма – продукт быстрого питания и относится к скоропортящемся продуктам. Нередко повара, которые ее готовят, в целях экономии пренебрегают безопасностью клиентов: насаживают большое количество мяса на вертел, готовят его, но не успевают распродать. За целый день оно портится.

    Но клиент, говорит эксперт, это никак почувствовать не может, ведь мясо забивается специями и очень мелко нарезается. «Полностью предостеречь себя от отравления шаурмой, наверное, никак нельзя. Могу лишь посоветовать смотреть за работой шаурмиста, как мясо выглядит, когда его только-только срезали, нет ли у него зеленоватого оттенка, нет ли подозрительного запаха. Ну и к выбору места стоит подходить изначально с умом. Лучше выбирать проверенные шаурмечные или те, где есть очередь – там, вероятнее всего, мясо долго не залеживается, а значит меньше вероятность, что оно испорченное», – заключил Рябинкин.

    В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что среди посетителей кафе, расположенного на севере Москвы, зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции. Пострадавшие ели шаурму и куру гриль.

    Коментарии (36)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (18)
    9 сентября 2023, 04:51
    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю

    Немецкий ученый Стамер выразил недовольство ростом российской торговли

    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на «масштабные санкции», Россия «возвращается» в мировую торговлю, свидетельствует отчет Кильского института мировой экономики. Немецкие эксперты считают этот факт «разочаровывающим».

    В статье Business Insider говорится, что торговая активность России в августе активизировалась. По данным Кильского института мировой экономики, грузооборот трех крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск) приблизился к максимальным значениям с начала СВО. В отчете, выводы которого основаны на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon, сказано, что число прибывающих контейнеровозов в российских портах растет, «несмотря на санкции и слабый рубль», передает РИА «Новости».

    В институте назвали активность в российских портах «на удивление высокой».

    «Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», – заявил глава Kiel Trade Indicator, доктор Винсент Стамер. По его словам, Россия, «похоже, возвращается в мировую торговлю».

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

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