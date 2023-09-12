Осужден экс-редактор дагестанского «Черновика» Гаджиев

Tекст: Алексей Дегтярев

Южный окружной военный суд признал Гаджиева, Ризванова, Тамбиева виновными в деле о финансировании терроризма, передает ТАСС.

Их приговорили к 17, 18 и 17,5 годам лишения свободы соответственно.

Защита планирует обжаловать приговор.

Слушание дела шло с 2021 года, обвиняемые не признавали вину. Гособвинение запрашивало для каждого по 19 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и по 250 тыс. рублей штрафа.

Согласно версии следствия, Гаджиев, Ризванов, Тамбиев и другие неустановленные лица в сговоре с придерживающимся радикальных религиозных взглядов Исраилом Ахмеднабиевым принимали участие в деятельности экстремистских и террористических организаций.

Гаджиев был редактором отдела «Религия» издания «Черновик», он публиковал материалы, в которых призывал людей финансировать якобы благотворительные фонды, а также пытался вовлекать граждан в участие в террористической деятельности.

Фонды получили не менее 68 млн рублей, 200 тыс. долларов и 48 тыс. турецких лир. В 2019 году Гаджиев был задержан, позже его арестовали.