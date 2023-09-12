Севший в поле самолет направили в Новосибирск для ремонта

Избранный глава Омской области Хоценко: Севший в поле самолет направили в Новосибирск

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение об отправке самолета в Новосибирск связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа воздушных судов в этом регионе, однако это предварительные данные, сказал Хоценко ТАСС.

Между тем руководитель Убинского района Новосибирской области Олег Конюк пояснил, что пассажиров самолета начали отправлять домой на автомобильном транспорте. Их обеспечили водой и едой.

В пресс-службе «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет, указали, что в доме культуры села Убинское, где организован пункт временного размещения, пассажиры получили питание, воду, зарядные устройства для телефонов. Также им уже выдали багаж.

Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки Airbus A320, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

Генерал авиации Сергей Липовой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что благополучное приземление самолета в открытом поле стало возможным только благодаря грамотным действиям экипажа машины.