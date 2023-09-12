Наводнение разрушило четверть ливийского города Дерн

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, число обнаруженных тел в городе Дерна превышает 1 тысячу, но окончательное число погибших «будет очень большим: 25% города исчезло, много зданий рухнули«, передает ТАСС.

По словам Шавата, тела погибших лежат в море, в долинах, под зданиями ситуация в городе катастрофическая.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Согласно последним данным ливийского министерства здравоохранения, число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.

Ранее глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт Усама Хамад сообщил, что в результате наводнений на востоке Ливии погибли более 2 тыс. человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести.