Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Наводнение разрушило четверть ливийского города Дерн
Четвертая часть ливийского города Дерна, расположенного на средиземноморском побережье, оказалась разрушена из-за масштабного наводнения, сообщил министр гражданской авиации и член комитета по чрезвычайным ситуациям Хишем Шават.
По его словам, число обнаруженных тел в городе Дерна превышает 1 тысячу, но окончательное число погибших «будет очень большим: 25% города исчезло, много зданий рухнули«, передает ТАСС.
По словам Шавата, тела погибших лежат в море, в долинах, под зданиями ситуация в городе катастрофическая.
Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Согласно последним данным ливийского министерства здравоохранения, число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.
Ранее глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт Усама Хамад сообщил, что в результате наводнений на востоке Ливии погибли более 2 тыс. человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести.