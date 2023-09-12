Писатель Лукьяненко: Конкурс «Это у нас семейное» укрепит связь поколений в России

Писатель Сергей Лукьяненко: Жизнь здорового государства начинается со здоровых отношений между родителями и детьми

Tекст: Евгений Поздняков

«Этот конкурс имеет огромное значение для всей страны. Еще в советское время говорили, что семья – это базовая ячейка общества. С тех пор ничего не изменилось. Жизнь здорового государства начинается со здоровых отношений между родителями и детьми. Это своеобразная аксиома, которая особенно актуальна для России», – сказал писатель Сергей Лукьяненко.

«Наша страна раскинулась от Европы и до Дальнего Востока. Понятное дело, что на столь обширной территории должно жить много людей. В связи с этим институты материнства и отцовства приобретают колоссальное значение. На мужчинах и женщинах, решивших родить малышей, лежит колоссальная ответственность не только за будущее конкретного мальчишки или девчонки, но и за собственную Родину», – отмечает он.

«При этом я, как писатель, не могу не отметить: семья – это коллектив, в котором невозможно обойтись без творчества. Культура способна сплотить старшее и младшее поколения. Думаю, каждый из нас с теплотой вспоминает те дни, когда еще было возможным собраться с родителями у телевизора и посмотреть замечательный фильм. А чтение сказок на ночь и вовсе навеивает особенную теплоту», – акцентирует собеседник.

«Поэтому подобные мероприятия позволяют нам задуматься о том, насколько важны семейные узы. Конкурс буквально пропитан душевностью, которая невольно наводит на мысль: а может и самому поучаствовать в подобном действии? Почему бы и нет: думаю, это хороший способ провести время со своими близкими», – рассуждает Лукьяненко.

«Среди сотрудников «Союзмультфильма» найдется много желающих принять участие в конкурсе. Мы – очень молодой коллектив. Средний возраст наших работников составляет от 26 до 28 лет. У многих, конечно, еще нет детей. Но те, у кого уже успели появиться малыши, занимают активную гражданскую позицию и готовы поддержать любую деятельность, направленную на поддержку российских семей», – сказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«При этом наша компания активно сотрудничает с площадкой «Россия – страна возможностей». Мы принимаем участие в качестве наставников по направлению «культура» в «Лидерах России», развиваем взаимодействие с «Движением первых». Однако с конкурсом «Это у нас семейное» сложилось особо тесное партнерство», – считает она.

«Союзмультфильм» давно стал символом теплых отношений родителей и детей. Мы служим своеобразным мостиком между поколениями: наши герои воспитывали малышей еще в период СССР, а сегодня они учат добру и морали их сыновей и дочерей», – резюмирует Слащева.

Ранее в Московском дворце пионеров подвели промежуточные итоги заявочной кампании конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале проекта. За первую неделю регистрации поступило более 60 тыс. заявок. Команды представлены их всех регионов России, а к некоторым участникам присоединились и родственники, проживающие за рубежом.

Всего в конкурсе представлено 25 иностранных государств. География участников охватывает страны СНГ, Европы, Северной и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока. Также в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Президент РФ не раз говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России – это семья, она же основа силы каждого человека. Поэтому глава государства принял решение о создании на платформе «Россия – страна возможностей», которой в этом году исполнилось пять лет, проекта, объединяющего семью целиком. Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей», – пояснил Кириенко.

«Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные – только так можно победить. На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тыс. заявок из всех 89 регионов страны, причем к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира. Очень приятно видеть такие могучие семьи из разных поколений родных», – подчеркнул он.

Напомним, о запуске конкурса сообщил Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном». Глава государства отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей. 4 сентября был открыт прием заявок на участие в проекте. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте этосемейное.рф.