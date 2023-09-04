Начался прием заявок на конкурс «Это у нас семейное»

В новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Это у нас семейное» могут участвовать семьи с детьми. В самом начале первой учебной недели о нем расскажут всем школьникам России во время классного часа «Разговоры о важном».

Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» может любая семья, объединившись в команду. Итоги конкурса будут подведены в следующем году. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России, кроме того, для участников предусмотрено множество призов от партнеров.



В первые часы после старта регистрации об участии в проекте «Это у нас семейное» заявило более ста семей из 64 регионов РФ, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы. Самым младшим конкурсантам – по шесть лет, и таких детей уже более тридцати. Самому старшему члену семьи – 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большая, на данный момент, это команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из десяти членов семьи, включая шестерых детей.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин.

Напомним, в рамках открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин анонсировал старт конкурса «Это у нас семейное».