Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, ЗЕкоманда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.0 комментариев
Омские власти решили наградить посадивших самолет в поле пилотов
Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко представит к региональным наградам пилотов, посадивших самолет рейса Сочи – Омск в поле в Новосибирской области.
Как сообщил Хоценко в беседе с ТАСС, экипаж – герои, «мы обязательно их представим к своим региональным госнаградам».
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте. СК возбуждил уголовное дело. Пассажиры рассказали об экстренной посадке в поле.
Напомним, гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что командир экстренно севшего в поле самолета в Новосибирской области принял решение о посадке из-за риска нехватки топлива, у лайнера отказала одна из гидросистем.