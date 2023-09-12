Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, ЗЕкоманда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.0 комментариев
Путин не согласился с мнением о доминировании государства в экономике России
Президент России Владимир Путин не согласен с утверждением, что государства в экономике сейчас становится слишком много.
«Мы слышим, об этом говорят постоянно. Это не так. Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики, но частные структуры развиваются быстрыми темпами. Мы их поддерживаем, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке», – заявил Путин, отвечая на соответствующий на вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.
Кроме того, президент, отвечая на вопрос о возможном повышении налогов, заявил, что правительство не видит пока в этом необходимости.
Ранее Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России.