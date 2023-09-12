Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ответ России лишает США статуса мировой державы
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Ответ России на санкции лишает США статуса мировой державы
Соединенные Штаты лишаются статуса ведущей мировой державы на фоне укрепления позиций БРИКС в мире, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что в настоящее время происходит полная реорганизация миропорядка. Он напомнил, что США ввели экономические санкции в отношении России и параллельно с этим их риторика в отношении Китая становилась все более агрессивной, с американской стороны звучало все больше угроз. Все это побудило Москву и Пекин «более усердно работать над созданием нового миропорядка», передает РИА «Новости» слова эксперта.
Бывший аналитик ЦРУ отметил, что БРИКС существует уже не первый день, однако происходящее, по его оценке, «по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь». «Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем», – сказал эксперт.
Москва ранее заявляла, что Россия и Китай целенаправленно способствуют укреплению роли государств «БРИКС плюс» в «Большой двадцатке».