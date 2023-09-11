Разъяснены новые правила поездок на ж/д транспорте

Tекст: Алексей Дегтярев

Пассажиры, купившие места на нижнюю полку теперь должны давать место соседям сверху принять пищу за столом, при этом регламентированы часы для этого – с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00, передает РИА «Новости».

На прием пищи отводится не более 30 минут, в обеденное время – не более часа. В Федеральной пассажирской компании указали, что проводники обладают правом регулировать возникающие споры.

Запрещено устраивать импровизированные концерты, в вагонах дальнего следования и электричках запрещается играть на музыкальных инструментах. Также вводится разрешение на проезд с паспортом или свидетельством о рождении, у которых истек срок действия.

Когда билет куплен на старый паспорт, сданный на замену, пассажир может ехать по временному удостоверению, либо же по новому документу, если он получен.