У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.4 комментария
СК завел дело на напавшего на людей в школе подростка в Ростовской области
Дело о покушении на убийство заведено после ранения четырех человек в одной из школ в Ростовской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В отношении напавшего на людей 15-летнего подозреваемого завели дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем в министерстве общего и профессионального образования области сообщили, что слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили избежать жертв в ходе инцидента.
На месте присутствовали вахтер, дежурный учитель и родители, они смогли обезвредить подростка, после чего того забрали правоохранители.
Отмечается, что все системы оповещения сработали штатно, Росгвардия, полиция, скорая и МЧС прибыли оперативно. У здания школы есть система видеонаблюдения и оповещения при ЧС, тревожная кнопка с выводом сигнала на подразделение Росгвардии.
Директор школы, где произошло нападение, заявил, что охрану в учреждении осуществляют сотрудники заведения, у него нет ЧОПа.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что подросток ранил четырех человек ножом в местной школе. Мальчика задержали. Он также указывал, что школьник страдает психическим заболеванием.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Черкасова взяла на контроль проверку после происшествия в местной школе.