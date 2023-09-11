СК завел дело на напавшего на людей в школе подростка в Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярев

В отношении напавшего на людей 15-летнего подозреваемого завели дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Между тем в министерстве общего и профессионального образования области сообщили, что слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили избежать жертв в ходе инцидента.

На месте присутствовали вахтер, дежурный учитель и родители, они смогли обезвредить подростка, после чего того забрали правоохранители.

Отмечается, что все системы оповещения сработали штатно, Росгвардия, полиция, скорая и МЧС прибыли оперативно. У здания школы есть система видеонаблюдения и оповещения при ЧС, тревожная кнопка с выводом сигнала на подразделение Росгвардии.

Директор школы, где произошло нападение, заявил, что охрану в учреждении осуществляют сотрудники заведения, у него нет ЧОПа.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что подросток ранил четырех человек ножом в местной школе. Мальчика задержали. Он также указывал, что школьник страдает психическим заболеванием.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Черкасова взяла на контроль проверку после происшествия в местной школе.