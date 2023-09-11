Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
Подросток ранил людей при попытке зайти с ножом в школу в Ростовской области
Подросток ранил четверых человек при попытке зайти в школу с ножом в Ростовской области
Подросток ранил ножом четверых человек при попытке зайти в школу с ножом в хуторе Красный десант Ростовской области, его задержали, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В своем Telegram-канале он указал, что 15-летний подросток в маске, скрывающей лицо, попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района с ножом.
Он ранил троих сотрудников школы и родственника одного из учеников, после чего был задержан очевидцами.
Оказалось, что молодой человек является учеником девятого класса этой школы, подросток страдает психическим заболеванием.
Уточняется, что пострадавшие отделались повреждениями степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.
«Никто из детей не пострадал», – заключил Голубев.
Ранее 15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге.