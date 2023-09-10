Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Шольц ушел от ответа на вопрос о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос, когда будет принято решение о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В интервью телеканалу Welt Шольц заявил, что ФРГ передали Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, зенитные самоходные установки, а также много артиллерийских средств, танков, то есть вещи, «которые именно сейчас важны», передает ТАСС.
Он добавил, что уже ведется работа над тем, чтобы быть в состоянии делать это так долго, как потребуется, так как никто наверняка не знает, как долго еще будет продолжаться война.
Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии (СвДП) обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.