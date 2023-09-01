Путин посетил родные места своих предков в Тверской области

Песков подтвердил сообщения о посещении Путиным села Тургиново в Тверской области

Tекст: Антон Антонов

Песков подтвердил, что после посещения «Сенежа» Путин решил наведаться в «родные места, откуда идет его род». Песков также сказал, что «сведения и видеоматериалы о посещении» Кремль «предоставит на днях», передает ТАСС.

Видеозапись общения Путина с жителями в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области появилась в социальных сетях.

На видео кортеж президента проезжал по дороге мимо толпы местных жителей. Машина Путина остановилась, он вышел и пообщался с собравшимися. «Мы вас ждали! Очень рады вас видеть», – кричали они. Путину пожелали удачи и здоровья, поблагодарили за визит, передает РИА «Новости».

Президент рассказал, как с удивлением узнал, что физику тут преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза и военной академии. Глава государства также заверил жителей, что власти будут постепенно работать над тем, чтобы привлекать специалистов туда, в том числе заниматься строительством жилья.

Напомним, Путин в День знаний посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж». Глава Российского государства провел в «Сенеже» открытый урок «Разговор о важном».

Род Путиных – тверские крестьяне, жившие практически на одном месте как минимум четыре века подряд. Отец и мать российского лидера родились в соседних деревнях. Тургиново – райцентр, где крестили, венчали и отпевали поколения Путиных. Президент посещал рождественское богослужение в храме в Тургиново.