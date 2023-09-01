Полковник Макгрегор: Чтобы остановить конфликт, США должны выслушать русских

Tекст: Ольга Никитина

Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру посоветовал «присесть, выпить чай, кофе (…) и начать слушать русских». По его словам, боевые действия на Украине начались потому, что США десятилетиями отказывались слушать кого-либо в Москве.

«Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии», – приводит его слова РИА «Новости».

Чтобы продемонстрировать свою решимость договариваться, Вашингтону следует немедленно прекратить помощь Украине и вывести оттуда весь военный персонал, уверен Макгрегор. Он отметил, что это бы стало не просто сигналом, а серьезными действиями, которые подтвердили бы желание американской стороны положить конец конфликту.

Полковник добавил, что такие действия со стороны США не следовало бы рассматривать как «отступление». Он призвал помнить, к чему приводит нежелание вовремя заканчивать бессмысленные конфликты. «У меня есть для вас новости: мы проиграли во Вьетнаме. И мы проиграли там, потому что было глупо воевать в шести, семи, восьми, девяти тысячах миль от дома, не понимая для чего», – заключил эксперт.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.