Академик Чубарьян ответил на западную критику нового учебника по истории России

Академик Чубарьян: На Западе не очень хорошо читали новый учебник по истории России

Tекст: Андрей Резчиков

«Я увидел этот учебник в первый раз на презентации в понедельник. Как западные журналисты могли прочитать этот учебник, как он к ним попал? Но эта реакция вписывается в общую концепцию отношения к России. Что бы у нас ни написали – это сразу обречено на критическое отношение. Это не связано с содержательной стороной, которую, я уверен, на Западе не очень хорошо читали», – считает Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик.

«Естественно, в учебнике «История России» рассказывается о России, которую сейчас критикуют за все. Конечно, этот учебник от прошлых отличается тем, что он государственный, одобрен министерством образования. В нем нет мнения конкретных авторов, как было раньше. Поэтому он несет на себе печать некоего официоза. Но это выверенный учебник. Его главное отличие в том, что в учебнике по всеобщей истории значительно большее внимание уделяется странам Африки, Азии и Латинской Америки», – отметил историк.

«Я предполагаю, что западные журналисты посмотрели учебник «История России», где наша история описывается для детей в позитивном плане. Это нормально, потому что эти учебники рассчитаны не для Запада, а для нашего молодого поколения», – добавил собеседник.

На этой неделе были представлены новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю. Чубарьян стал соавтором учебников по всеобщей истории.

Немецкое издание Bild назвало новый учебник «сумасбродным», написанным в короткие сроки, восхваляющим армию и направленным на «борьбу с инакомыслием».

В частности, в учебнике целью спецоперации России на Украине названа «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Историки напомнили, как жителей Донбасса называли на Украине «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».