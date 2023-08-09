Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.3 комментария
Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК России»
Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России»
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».
На официальном портале правовой информации указано, что в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановлено установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».
Отмечается, что правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.