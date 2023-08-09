Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии

МИД: Кисида прячет «малодушие и сервильность в отношении США», позабыв, кто бомбардировал Хиросиму и Нагасаки в 1945 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Кисида в который раз покрывает роль США как авторов и исполнителей бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования, стремясь спрятать свое малодушие и сервильность в отношении Вашингтона ссылками на ситуации на Украине, передает ТАСС.

Захаров указал на лицемерие и конъюнктурное отношение к истории Второй мировой войны.

«Это, к сожалению, стало своего рода визитной карточкой официального Токио, обуреваемого реваншистскими грезами, ставшего на путь форсированной инвентаризации и готового предать забвению истинные причины гибели сотен тысяч соотечественников в 1945 году», – заключил представитель МИД.

Ранее независимый кандидат в Сенат Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что японские политики и генсек ООН Антониу Гутерриш «забыли» упомянуть виновника катастрофы в Хиросиме, так как испытывают страх перед США.

Сенатор Константин Долгов в годовщину американских бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки заявил газете ВЗГЛЯД, что японскому премьеру должно быть стыдно за боязнь назвать виновников бомбардировок – Штаты до сих пор не понесли ответственности за это военное преступление.

Напомним, в Японии вспомнили жертв первой в мире атомной бомбардировки. В Парке мира в Хиросиме прошла траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов. При этом приглашение на мероприятие получили представители более чем 100 стран и международных организаций, за исключением России и Белоруссии.