В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
В США объяснили, почему в Японии не стали называть виновника атомных бомбардировок
Кандидат в сенат Соединенных Штатов Сэйр уличила в трусости политиков Японии и ООН
Японские политики и генсек ООН Антониу Гутерриш «забыли» упомянуть виновника катастрофы в Хиросиме, так как испытывают страх перед США, заявила независимый кандидат в сенат Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
По ее словам, главной причиной является страх перед США, тем, как в Белом доме отреагируют на подобные заявления, какие рычаги воздействия предпримут, передает РИА «Новости».
При этом Сэйр подчеркнула, что подобных рычагов становится все меньше, что уже осознали многие мировые лидеры, в особенности в африканских странах.
«Поэтому они и не ведут себя так трусливо», – заключила кандидат в сенат Штатов.
Сенатор Константин Долгов в годовщину американских бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки заявил газете ВЗГЛЯД, что японскому премьеру должно быть стыдно за боязнь назвать виновников бомбардировок – Штаты до сих пор не понесли ответственности за это военное преступление.
Напомним, в Японии вспомнили жертв первой в мире атомной бомбардировки. В Парке мира в Хиросиме прошла траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов. При этом приглашение на мероприятие получили представители более чем 100 стран и международных организаций, за исключением России и Белоруссии.