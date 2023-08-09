В США объяснили, почему в Японии не стали называть виновника атомных бомбардировок

Кандидат в сенат Соединенных Штатов Сэйр уличила в трусости политиков Японии и ООН

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, главной причиной является страх перед США, тем, как в Белом доме отреагируют на подобные заявления, какие рычаги воздействия предпримут, передает РИА «Новости».

При этом Сэйр подчеркнула, что подобных рычагов становится все меньше, что уже осознали многие мировые лидеры, в особенности в африканских странах.

«Поэтому они и не ведут себя так трусливо», – заключила кандидат в сенат Штатов.

Сенатор Константин Долгов в годовщину американских бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки заявил газете ВЗГЛЯД, что японскому премьеру должно быть стыдно за боязнь назвать виновников бомбардировок – Штаты до сих пор не понесли ответственности за это военное преступление.

Напомним, в Японии вспомнили жертв первой в мире атомной бомбардировки. В Парке мира в Хиросиме прошла траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов. При этом приглашение на мероприятие получили представители более чем 100 стран и международных организаций, за исключением России и Белоруссии.