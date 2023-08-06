В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки США города Хиросимы

Tекст: Алексей Дегтярев

В Парке мира города в воскресенье пройдет траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов, в ней примут участие около 7 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Планируется, что в мероприятии будут участвовать представители более чем 100 стран и международных организаций. Дипломатические миссии России и Белоруссии не получили приглашение от властей Хиросимы.