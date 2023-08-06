Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки США города Хиросимы
В Японии вспомнили жертв первой в мире атомной бомбардировки Хиросимы, 6 августа 1945 года ВС США сбросили на населенный пункт бомбу «Малыш», с момента трагедии прошло 78 лет.
В Парке мира города в воскресенье пройдет траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов, в ней примут участие около 7 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Планируется, что в мероприятии будут участвовать представители более чем 100 стран и международных организаций. Дипломатические миссии России и Белоруссии не получили приглашение от властей Хиросимы.