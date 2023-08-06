Сенатор указал на разницу позиций России и США в вопросе применения ядерного оружия

Сенатор Долгов: США до сих пор не понесли ответственности за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Tекст: Дарья Волкова

«Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – это преступление против гражданского населения Японии, совершенное Соединенными Штатами. С военной точки зрения, в этом ужасающем решении не было никакой необходимости. По итогу мир получил лишь огромное число жертв и пострадавших. Поколения японцев страдали тяжелейшими заболеваниями. И никто до сих пор не ответил за это», – сказал Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

«И я считаю, что сегодняшняя позиция японского премьера Фумио Кисида, а также генсека ООН Антониу Гутерриша абсолютно постыдная. На мероприятиях в память о годовщине тех страшных событий все побоялись назвать в слух виновников этого преступления», – отметил он.

«Совершенно очевидно, что Токио находится под полным контролем США и, исходя их этого, проводит целенаправленную политику по «обелению» Америки. Японцам просто затуманивают сознание, по поводу того, кто совершил это преступление. Особенно тщательно такая работа ведется с молодежью», – добавил собеседник.

«В свою очередь Россия не использует ядерное оружие как средство запугивания и оружие первого удара, в отличие от США. Стратегия государственной политики Российской Федерации в области ядерного оружия допускает, что оно может быть применено в ответ на удар по России либо при наличии экзистенциальной угрозы самому существованию нашей страны», – убежден парламентарий.

«Вашингтон в свою очередь всегда допускал применение его в качестве оружия первого удара. В этом принципиальная разница между нашими державами. Сегодня Штаты пытаются замалчивать факт применения ядерного оружия против мирного населения Японии, ровно, как и все остальные свои военные преступления в Афганистане, Вьетнаме, Корее, Ираке, Югославии и многих других точках земного шара. Кроме того, они ни разу даже не извинились за эти бесчеловечные действия перед пострадавшими народами», – заключил Долгов.

Напомним, 6 августа 1945 года ВС США сбросили на японский город Хиросима атомную бомбу «Малыш». Три дня спустя, 9 августа, американцы сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. Как отмечает РИА-Новости, непосредственно при взрыве двух бомб погибло около 220 тысяч японских граждан, и еще более 200 тысяч человек умерло вследствие смертельных доз радиационного излучения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. При этом, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

Ранее в Японии вспомнили жертв первой в мире атомной бомбардировки. В Парке мира в Хиросиме прошла траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов. Приглашение на мероприятие получили представители более чем 100 стран и международных организаций, за исключением России и Белоруссии.