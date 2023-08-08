Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Семак по итогам сезона признан лучшим тренером России
Сергей Семак из «Зенита» признан РФС лучшим тренером России по итогам сезона 2022/23
Сергей Семак из петербургского «Зенита» по версии Российского футбольного союза (РФС) стал лучшим тренером страны по итогам сезона 2022/23, сообщает РФС.
Бюро исполкома РФС назвало лучших в различных номинациях, передает РИА «Новости».
Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года, под его руководством «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и трижды Суперкубок страны.
Также бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) признало бразильского нападающего Малкома лучшим футболистом по итогам сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, он отметился 23 забитыми мячами в 27 матчах. Он также сделал 9 результативных передач. С петербургским «Зенитом» в сезоне-2022/23 он стал чемпионом России, а также выиграл суперкубок страны.
Между тем полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком России по итогам сезона 2022/23.
Пиняеву 18 лет, зимой он перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне игрок отметился шестью голами и тремя результативными передачами в 27 матчах.