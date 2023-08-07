В Эстонии у россиянина изъяли более 20 пиявок

ERR: Эстонские таможенники конфисковали у россиянина более 20 пиявок исчезающего вида

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет портал государственного телерадиовещания ERR, мужчина рассказал, что оставил незаконченным лечение пиявками в России, поэтому необходимо было взять их с собой для продолжения лечения в Эстонии, и предоставил чек об их покупке. Отмечается, что россиянина известили, что охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешений CITES. Поскольку у него не было такого разрешения, то пиявки остались в собственности Эстонии, передает РИА «Новости».

Пиявок под свою опеку взяли Музей природы и Ботанический сад Тартуского университета.

Медицинские пиявки (Hirudo Medicinalis) редко встречаются в большинстве европейских стран и входят в список исчезающих видов CITES (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).