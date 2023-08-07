В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.5 комментариев
Анонсировано участие ЛНР на Международной выставке-форуме «Россия»
Луганская народная республика готовится представить свою экспозицию на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие будет проходить в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
Международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие 89 регионов страны, станет главным местом демонстрации важнейших достижений в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. По предварительным подсчетам, выставку посетят не менее 10 млн человек.
Формат участия Луганской народной республики в мероприятии предполагает: организацию регионального стенда; участие в ярмарке имиджевой продукции и дегустацию продукции республиканских производителей; проведение мероприятий деловой, культурной, образовательной программы; проведение Дня региона, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.
Достижения нашей республики, как аграрно-промышленного региона Российской Федерации, будут представлены на региональном стенде. Посетителям выставки расскажут об истории, процессах восстановления региона, успехах в развитии промышленности, а также туристско-рекреационном потенциале территории.
В рамках выставки запланированы «Дни регионов», на которых каждый регион представит свои достижения, культурные выступления, кулинарные особенности и традиции. 16 декабря определен Днем регионов Донбасса.