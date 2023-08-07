Анонсировано участие ЛНР на Международной выставке-форуме «Россия»

Международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие 89 регионов страны, станет главным местом демонстрации важнейших достижений в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. По предварительным подсчетам, выставку посетят не менее 10 млн человек.

Формат участия Луганской народной республики в мероприятии предполагает: организацию регионального стенда; участие в ярмарке имиджевой продукции и дегустацию продукции республиканских производителей; проведение мероприятий деловой, культурной, образовательной программы; проведение Дня региона, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

Достижения нашей республики, как аграрно-промышленного региона Российской Федерации, будут представлены на региональном стенде. Посетителям выставки расскажут об истории, процессах восстановления региона, успехах в развитии промышленности, а также туристско-рекреационном потенциале территории.

В рамках выставки запланированы «Дни регионов», на которых каждый регион представит свои достижения, культурные выступления, кулинарные особенности и традиции. 16 декабря определен Днем регионов Донбасса.