В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Пожар вспыхнул на химзаводе в Турции
A haber: На химзаводе в Турции вспыхнул пожар
Сильный пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг, причина пока не установлена, сообщил телеканал A haber.
Телеканал сообщил также, что на место происшествия на химическом заводе в промышленной зоне Велимеше направили несколько пожарных бригад, причина пожара выясняется, передает РИА «Новости».
Ранее в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.