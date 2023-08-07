В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв
IHA: Взрыв прогремел у крупного коммерческого порта на западе Турции
Взрыв прогремел в понедельник возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции, сообщает агентство IHA.
По данным СМИ, взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула и ощущался в соседнем городе Гельджук, передает РИА «Новости».
Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды.
Ранее на заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв.