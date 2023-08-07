В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек
В результате взрыва во время погрузки зерна в порту в Турции пострадали десять человек
В турецком порту в городе Коджаэли в результате взрыва десять человек получили ранения, причины выясняют правоохранительные органы.
Источник в порту сообщил, что власти заявили о ранении десяти человек. Уточняется, что взрыв прогремел во время погрузки зерна на элеваторе, который принадлежит Управлению почвенных продуктов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что у турецкого порта Дериндже прогремел взрыв, предположительно, во время загрузки судна зерном.