В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО
Чемезов: Беспилотный вертолет БАС-200 будет использоваться в рамках СВО
Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Чемезов отметил, что беспилотник хорошо показал себя во время испытаний и сообщил, что вертолет будет использован и в СВО, передает ТАСС.
Он добавил, что проводятся испытания и есть уверенность, что он сможет может себя хорошо показать, потому что 50 килограммов – это достаточно хорошая полезная нагрузка.
Напомним, беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.