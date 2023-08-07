Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО

Чемезов: Беспилотный вертолет БАС-200 будет использоваться в рамках СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чемезов отметил, что беспилотник хорошо показал себя во время испытаний и сообщил, что вертолет будет использован и в СВО, передает ТАСС.

Он добавил, что проводятся испытания и есть уверенность, что он сможет может себя хорошо показать, потому что 50 килограммов – это достаточно хорошая полезная нагрузка.

Напомним, беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.