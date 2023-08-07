Минцифры: Более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ прошли через «Госуслуги»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что больше всего заявлений на участие в ДЭГ было подано жителями Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей.

Также в Минцифры напомнили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, а 18 из них используют эту систему впервые. При этом проголосовать онлайн можно на довыборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления

Уточняется, что для участия в дистанционном голосовании, нужно подать заявление на «Госуслугах», где позднее его можно отозвать. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23.59 мск, за исключением Свердловской (до 5 сентября 23.59 мск), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 23.59 мск).

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на «Госуслугах» работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Российский лидер Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

