В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Курс доллара вырос до 97 рублей
Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года; курс евро вырос до 106,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта подросла до отметки 97,02, евро подорожал на 64 копейки, до 106,25 рубля, а юань вырос на девять копеек, до 13,42 рубля, передает РИА «Новости».
Вместе с тем, октябрьские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08%, до 86,17 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI снизились на 0,08%, до 82,74 доллара.
Ранее доллар на открытии торгов поднялся выше 95,7 рубля.