Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

  • Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей
    На Чонгарском мосту в Крыму после удара ВСУ образовались пробоины
    Уничтоживший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получил «Золотые Звезды»
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Кремль заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    8 комментариев
    Новости
    08:40Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

    Российская система противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    08:31InfoBRICS: Зеленский не одобрит решения США тратить деньги на Тайвань

    Военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS выразил мнение, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

    08:24Цены на нефть незначительно снизились

    Мировые цены на нефть в понедельник незначительно снизились на фоне оценок инвесторами рыночных перспектив и новостей прошедших выходных.

    08:18УВЗ отметил 50-летие танка Т-72 модернизацией под нужды СВО

    Танк Т-72, который празднует 50-летний юбилей принятия на вооружение, не исчерпал модернизационный потенциал, сегодня его совершенствуют с учетом опыта спецоперации, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», где он был создан.

    07:56На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    07:39В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину

    Поддержку киевского режима американскими властями можно объяснить коррупцией семьи Джо Байдена, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году Вивек Рамасвами.

    07:24Доллар на открытии торгов поднялся выше 95,7 рубля

    Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 7 августа, вырос на 2 копейки, составив 95,71 рубля.

    07:19Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    06:52Жителей десяти регионов России предупредили об экстремальной жаре

    Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни ожидает жара до плюс 40–43 градусов, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до 36–37 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    06:19В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек

    По меньшей мере десять человек погибли в результате крупного ДТП с участием грузовика в городе Куляб в Хатлонской области Таджикистана, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям при главе республики.

    06:03Поселок в Хабаровском крае решили эвакуировать из-за падения ступеней ракеты

    Жителей поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края планируется эвакуировать 11 августа из-за прохождения над этой территорией ракетоносителя со спутником «Луна-25», сообщил глава района Алексей Маслов.

    05:38Авиация поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

    Авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    05:22В Германии предсказали появление в мире многополярной финансовой системы

    Современные геополитические конфликты приведут к установлению нового миропорядка, что в свою очередь серьезно изменит международную валютную систему, пошатнув гегемонию доллара и сделав ее многополярной, пишут немецкие СМИ.

    04:57Цукерберг назначил дату боя с Маском

    Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выразил готовность к поединку с миллиардером Илоном Маском и предложил назначить бой на 26 августа.

    04:22Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    7 августа 2023, 08:40

    Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

    Глава Калужской области Шапша: Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале он указал, что это произошло в 2.30, последствий для людей и инфраструктуры нет.

    Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (79)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (45)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (46)
    6 августа 2023, 13:08
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

    Политолог Стремидловский: О жесткой конкуренции Польши и Украины первыми заговорили поляки

    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Волкова

    В Киеве отзеркалили в выгодном для себя свете позицию польских экспертов о конкуренции с Варшавой. Причем изначально речь шла преимущественно о соперничестве в сельском хозяйстве и продовольствии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по окончании боевых действий Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей.

    «О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат преимущественно американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

    «В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

    «В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

    «Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

    «Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – заключил Стремидловский.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    По словам Подоляка, противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    В свою очередь польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    На минувшей неделе между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (2)
    6 августа 2023, 22:15
    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    В Нью-Йорке напротив здания ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    В акции принимают участие десятки людей. Они держат плакаты с призывами прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры, не выдвигая никаких предварительных условий, причем как можно скорее. Некоторые также требуют роспуска НАТО, передает РИА «Новости».

    Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, которая принимает участие в акции, назвала политику Вашингтона на украинском направлении «преступно безумной». Так, поставки президентом США Джо Байденом кассетных боеприпасов ВСУ она считает преступлением против человечности. Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.

    В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что поддержка киевского режима, которая приводит к опосредованной войне США с Россией, не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

    Акция инициирована движением «Человечество за мир», на сайте которой отмечается, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

    Помимо прочего участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», которые, как напомнили он, были осуществлены США.

    Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил о прокси-войне США с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 17:45
    На Украине советские самолеты изменили для использования ракет Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    Советские боевые самолеты были модернизированы на Украине таким образом, чтобы их можно было использовать для западного вооружения, например ракет Storm Shadow и AGM HARM, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, говорится на сайте офиса украинского президента.

    Также отмечается, что Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии.

    Коментарии (4)
    6 августа 2023, 20:23
    Bloomberg: Новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Еще до сентябрьского саммита лидеров G20 может состоятся новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата.

    Он сообщил, что ни одна из присутствовавших на переговорах в Джидде стран не потребовала присутствия России на следующем раунде, передает РИА «Новости».

    Французский дипломат также заявил, что Китай занял «конструктивный подход» к переговорам по Украине, но настаивает на прекращении огня.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    СМИ сообщили, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 18:58
    Зеленский анонсировал новую волну кадровых чисток

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой волне кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters.

    Агентство считает, что так власти Украины хотят впечатлить своих западных партнеров, передает РИА «Новости».

    При этом Зеленский не стал называть конкретных имен, но не так давно он высказывал недовольство относительно коррупции, выявленной в ходе проверки украинских военкоматов.

    В феврале СНБО Украины анонсировал «большую чистку» в СБУ, полиции и налоговой.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 03:54
    Политику США в отношении России назвали «самоубийственной»

    Экс-разведчик США Риттер назвал американскую политику в отношении России «самоубийственной»

    Tекст: Ольга Никитина

    Ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство, заявил бывший офицер американской разведки и экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

    Риттер, принимавший участие в митинге «Человечество за мир», который проходил напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, заявил, что считает американскую политику «самоубийственной». «Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие», – приводит его слова ТАСС.

    Бывший офицер разведки США подчеркнул, что украинский конфликт стал «войной» между Россией и коллективным Западом, к которому относятся и Штаты. При этом он напомнил, что США являются единственной страной в мире, военная доктрина которой предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

    Стремление США нанести поражение России может привести к тому, что российскому государству для собственной защиты придется применить ядерное оружие, добавил Риттер.

    Напомним, напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 21:24
    Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Ракеты были выпущены в 20.35 (совпадает с мск) по направлению населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), передает РИА «Новости».

    Также в это время был зафиксирован обстрел Киевского района Донецка.

    Ранее сообщалось, что поселок Азотный в Донецке попал под обстрел, есть пострадавшие.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 21:48
    ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, об этом в Telegram-канале сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

    В заявлении говорится, что «около 15.00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения», передает РИА «Новости».

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (5)
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    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер «Сиг». Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам. Подробности

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    Как Украина делает русских народом второго сорта

    Украина уничтожает русское население не только прямым военным путем, обстреливая города Донбасса и Крыма, Белгород и Таганрог. Главные репрессии киевского режима направлены на собственных граждан – русских жителей Украины, и делается это и насилием, и хитростью, и законом, и системой образования. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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