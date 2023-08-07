Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.6 комментариев
Цукерберг назначил дату боя с Маском
Глава корпорации Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выразил готовность к поединку с миллиардером Илоном Маском и предложил назначить бой на 26 августа.
Цукерберг написал в социальной сети Threads (принадлежит Meta*), что готов к бою «уже сегодня». Он сообщил, что предложил Маску провести поединок 26 августа, однако владелец социальной сети X (прежнее название – Twitter; заблокирована в РФ), по словам Цукерберга, не направил никакого подтверждения. Глава Meta выразил сомнения, что бой состоится в назначенный им день.
Маск в свою очередь предположил, что одержит победу, если бой будет коротким, поскольку он уступает Цукербергу в выносливости. Глава X отметил, что весит порядка 136 кг. По данным СМИ, его рост составляет 185 см. Вес Цукерберга пресса оценивает в 70 кг при росте в 173 см, передает ТАСС.
В июне Маск предложил Цукербергу «бой в клетке», а позднее сообщил, что готовится к поединку при помощи приемов из «Розовой пантеры».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ