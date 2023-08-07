Цукерберг назначил дату боя с Маском

Tекст: Ольга Никитина

Цукерберг написал в социальной сети Threads (принадлежит Meta*), что готов к бою «уже сегодня». Он сообщил, что предложил Маску провести поединок 26 августа, однако владелец социальной сети X (прежнее название – Twitter; заблокирована в РФ), по словам Цукерберга, не направил никакого подтверждения. Глава Meta выразил сомнения, что бой состоится в назначенный им день.

Маск в свою очередь предположил, что одержит победу, если бой будет коротким, поскольку он уступает Цукербергу в выносливости. Глава X отметил, что весит порядка 136 кг. По данным СМИ, его рост составляет 185 см. Вес Цукерберга пресса оценивает в 70 кг при росте в 173 см, передает ТАСС.

В июне Маск предложил Цукербергу «бой в клетке», а позднее сообщил, что готовится к поединку при помощи приемов из «Розовой пантеры».