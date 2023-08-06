В Москве задержан водитель, насмерть сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП

Задержан водитель, насмерть сбивший ребенка на севере Москвы и скрывшийся с места ДТП

Tекст: Ольга Никитина

Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее в воскресенье стало известно, что ребенок в результате ДТП погиб.

Мальчик 2016 года рождения переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Водитель Skoda, проехав на красный, сбил ребенка, вышел из автомобиля, однако, не вызвав экстренные службы, вернулся в машину и скрылся с места аварии.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места его совершения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Накануне сообщалось, что севший за руль пьяным сотрудник полиции в Нижегородской области сбил подростка на скутере, пострадавшего доставили в больницу.