Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.0 комментариев
СК возбудил дело по факту убийства подростка под Белгородом
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девочки, два дня назад она пропала из поселка Разумное Белгородской области, сообщает региональное следственное управление СК.
Информация о ее пропаже появилась в субботу, с пятницы местонахождение девочки было неизвестно. Ребенка искали правоохранительные органы и волонтеры, передает РИА «Новости».
В ходе расследования было найдено тело девочки, которая погибла от насильственной смерти.
СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.
Источник издания сообщил, что тело ребенка обнаружили на кладбище.
Ранее дело об убийстве новорожденного отцом в больнице Кызыла возбудили в Туве.